شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد أليكسا يتيح للمستخدمين دعم مرشحهم المفضل فى الإنتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية حملات الانتخابات الرئاسية لعام 2020 تسعى شركات التكنولوجيا لمساعدة المستخدمين الأمريكيين على الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات.

ونقلاً عن موقع " انجادجيت" الأمريكي، فإن أمازون ستتيح لمستخدمي مساعدها الشخصى "أليكسا" إتاحة الفرصة للمستخدمين للمشاركة والمساهمة لدعم المرشحين، حيث سيتمكنون من التبرع بسهولة من خلالها، فضلا عن إمكانية عمل رمز صوت مكون من أربعة أرقام لعمليات الشراء والتبرعات.

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وأوضحت الشركة أن أن حملات الاشتراك في مساهمات Alexa السياسية لا تتطلب أي معرفة فنية، حيث ستستخدم أمازون تفاصيل الدفع الافتراضية المرتبطة بحساب أمازون الخاص بك لتقديم مساهمات نيابة عن المستخدمين، وفي الوقت نفسه سيكون المستخدم قادر على مطالبة Alexa بمجموعة من الاستعلامات الجديدة المتعلقة بالانتخابات ليواكبوا آخر الأحداث، حيث يمكن أن يسأل المستخدم المساعد عن المرشحين الذين يخوضون الانتخابات والذين يتصدرون استطلاعات الرأي، ومواقفهم بشأن القضايا.

وتقول شركة أمازون إنها تريد أن تكون“ Alexa” مصدرًا لمعلومات الانتخابات مع تقديم تفاصيل دقيقة وفي الوقت المناسب عن المرشحين والأصوات.