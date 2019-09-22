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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| مالذي ستكشف عنه “Xiaomi” في حدثها القادم؟
متابعة-سنيار: كشفت شركة Xiaomi عن المزيد من التفاصيل حول هاتفها الجديد، قبل الحدث الكبير الذي ستعقده في 24 من شهر سبتمبر الجاري.
الهاتف الذي يحمل اسم “Mi Mix Alpha” هو خليفة الهاتف “Xiaomi Mi Mix 3” وسيوفر تصميما مختلفا تماما مقارنة بسابقه.
تم نشر العديد من الملصقات التشويقية على الحساب الرسمي للشركة على Twitter وعلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، مما يعطي تلميحات صغيرة حول ما يمكننا توقعه في حدث الأسبوع المقبل.
يعرض الملصق الأول تفاصيل التسمية للهاتف بالإضافة إلى الطموح لمواصلة الإبتكار تحت سلسلة هواتف “Xiaomi Mi Mix”.
الشيء الأكثر إثارة للإهتمام هو عرض نظرة خاطفة لشاشة الهاتف “Xiaomi Mi Mix Alpha” بجانب بعض أغلفة الكتب.
هذا يعني أن شاشة الهاتف ستضم إنحناءا واضحا على الجوانب شبيه بإنحناء شاشة الشلال في الهاتف Vivo NEX 3.
التلميح الآخر هو أن الهاتف “Xiaomi Mi Mix Alpha” سيمتاز بشاشة تغطي 100% من واجهة الجهاز.
إلى جانب Mi Mix Alpha، تخطط الشركة أيضا لإطلاق الرائد الجديد Mi 9 Pro، وأشياء أخرى، ومن تم فإن حدث 24 سبتمبر سيكون مثيرا للاهتمام، وفقاً للمتابعين.
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