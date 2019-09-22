بعد الإعلان عن امتلاكه أقوى زجاج في العالم.. فيديو لاختبار سقوط هاتف «آيفون 11» يكشف نتائج كارثية

الموجز

نشر نشطاء أمس الجمعة أول فيديو على شبكة الانترنت بعدما أعلنت شركة "آبل" الأمريكية أن أحدث هواتفها الذكية "آيفون 11"، يمتلك أقوى زجاج في العالم.

وذكر موقع "Tom's Guide"، أن نتائج الاختبارات الأولى جاءت مخيبة للآمال، حيث تعرض هاتف "آيفون 11 برو" للتصدع عند أول سقوط.

ونقل الموقع عن موقع "9to5mac"، المختص بأخبار شركة "أبل"، أنه تم إسقاط هاتف "آيفون برو 11" ذو اللون الذهبي، في البداية من ارتفاع الفخذ على الخرسانة (ارتفاع 3.5 أقدام) وهي ليست عالية جدا، وكانت النتيجة أضرار ملحوظة على الشاشة.

وأضاف أنه بعد تشغيل هاتف "آيفون برو 11" عقب السقوط، لاحظ تشققات كبيرة في الركن الأيسر العلوي، وشق ملحوظ يمتد قطريا على شاشة "أوليد" التي بحجم 5.8 بوصة من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين.

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وأشار موقع "Tom's Guide" إلى أن سقوط "آيفون 11 برو" كان مخيبا للآمال، بالمقارنة مع هاتف "آيفون إكس إس"، الذي أكد أنه لم يتهشم في اختبار سقوطه العام الماضي، بعدما سقط من ارتفاع 3 و 5 و 11 أقدام، ولكن نوه "سبونارو" أن الهاتف سقط وقتها على خرسانة تم معالجتها.

لكن قدم موقع "EveryApplePro" نتائج أكثر إثارة للإعجاب، وأثبت للمشاهدين أن هاتفي "آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس" لم يتهشم زجاجه إلا بعد تعرضه لـ8 سقطات.

وكشف النتائج أن زجاج الهاتفان لم يتعرضا لأضرار بعد 8 سقطات من زوايا مختلفة، حتى ارتفاع الرأس، نجا كلا iPhone دون أي تكسير الزجاج، لكن بعد سقوطه من 10 أقدام أظهر إطار الفولاذ المقاوم للصدأ بعض الأضرار، لكن الزجاج بقي سليما.