تكنولوجيا: شاومي تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Redmi 8A في 25 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة شاومي مؤتمرها القادم في 25 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Redmi 8A الذي يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh.

قدمت شركة شاومي هاتف Redmi 7A خلال شهر مايو من هذا العام، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد بترقية ملحوظة للبطارية عن الإصدار السابق الذي ضم بطارية بقدرة 4000 mAh، على أن يتم الإعلان عن هاتف Redmi 8A خلال شهر سبتمبر الجاري.

ولقد أطلقت شاومي بالفعل صفحة لحدث هاتف Redmi 8A على موقعها الرسمي في السوق الهندي، مع إعلانات تشويقية عن الهاتف الذي يأتي بتقنية شحن سريع، مع تصميم مميز aura wave الذي يدعم تجربة أفضل في حمل الهاتف، كما تؤكد إعلانات الشركة على كاميرة تدعم تصوير إحترافي.

وتؤكد الإعلانات التشويقية أيضاً على تصميم مميز بنتوء علوي في هاتف Redmi 8A، مع إطار أكبر نسبياً في الجزء السفلي من الشاشة، بينما تأتي الإطارات بحجم أقل في الجزء العلوي وجانبي الشاشة.

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وقد كشفت تسريبات TENAA عن بعض من مواصفات هاتف Redmi 8A الذي يتميز بشاشة 6.2 إنش، تدعم جودة عرض HD بلس، كما يضم الهاتف معالج ثماني الأنوية بسرعة 2.0 GHz مع ثلاثة إختيارات في الذاكرة العشوائية بين 2 و3 و4 جيجا بايت رام.

أيضاً يدعم هاتف Redmi 8A نظام تشغيل Android Pie ويأتي بثلاثة إختيارات في السعة التخزينية بين 16، و32، وأيضاً 64 جيجا بايت، كما يضم هاتف Redmi 8A كاميرة خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل، مع كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، لذا نترقب الإعلان الرسمي في 25 من سبتمبر لمزيد من التفاصيل حول الهاتف.

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