تكنولوجيا: هاتف V17 Pro ينطلق بكاميرة أمامية منبثقة مزدوجة وسعر 420 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo مؤخراً عن أحدث هواتفها الذكية المتوسطة V17 Pro الذي ينطلق بكاميرة أمامية منبثقة تضم اثنان من المستشعرات، مع معالج Snapdragon 675، وشاشة AMOLED، والذي يتوفر في الأسواق في 27 من سبتمبر بسعر 420 دولار.

يتميز هاتف V17 Pro بشاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش تعرف بشاشة Ultra FullView، وتدعم جودة عرض FHD بلس، كما تتميز بأبعاد 20:9، كما تأتي الشاشة بمستشعر للبصمة في الشاشة.

وتضم كاميرة السيلفي بالتصميم المنبثق اثنان من المستشعرات على أن يتميز المستشعر الأول بدقة 32 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل وزوايا عرض واسعة 105درجة وعدساتFOV.

كما تضم الوحدة المنبثقة أيضاً سماعات الأذن وفلاش Selfie Softlight الذي يدعم تصوير سيلفي بكفاءة في الإضاءة المنخفضة، كما تأتي الكاميرة بميزة Night Selfie التي تعمل على دمج من مجموعة من الإطارات لإنتاج صور أفضل عند تصوير السيلفي في الإضاءة المنخفضة.

هاتف V17 Pro يأتي أيضاً بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر Sony IMX582 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 13 ميجا بيكسل بعدسات telephoto تدعم التكبير البصري حتى مرتين، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل وزوايا عرض واسعة وتدعم تصوير macro عند 2.5سم، ومستشعر أخير بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير ويتوسط إعدادات الكاميرة فلاش.

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كما يدعم هاتف vivo V17 Pro رقاقة معالج Snapdragon 675 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يضم الهاتف واجهة Funtouch OS 9 التي ترتكز على نظام تشغيل Android Pie، كما يضم الهاتف نمط Turbo للألعاب.

ومن المقرر أن تقدم vivo هاتف V17 Pro باللون الأسود واللون الأبيض الكريستالي، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4100 mAh مع تقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 18W، كما يتوفر هاتف V17 Pro بدءاً من 27 من سبتمبر في السوق الهندي بسعر 420 دولار.

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