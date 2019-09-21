نظام iOS 13.1 سيجلب معه ميزة خنق سرعة المعالج للهاتفين iPhone XR و iPhone XS

فاطمة أيت طالب - دبي - هذا الأسبوع، وصل نظام iOS 13 إلى أجهزة iOS المتوافقة. من المتوقع أن يصل تحديث iOS 13.1 في الأسبوع القادم في اليوم 24 سبتمبر، وسيضيف ميزة التحكم في سرعة المعالج لكل من iPhone XR و iPhone XS.

وفي حالة إذا لم تسمع عن ذلك من قبل، فقد إعترفت شركة آبل أنها تقوم بكبح سرعة المعالج المركزي في هواتف iPhone القديمة في العام 2017، مما أثار جدلاً كبيرًا، وهو الأمر الذي دفع شركة آبل في نهاية المطاف إلى إطلاق برنامج تقوم من خلاله بإستبدال بطارية هواتف iPhone القديمة مقابل 29$ للمتضررين. كانت شركة آبل تقوم بذلك للحد من مشكلة الإنطفاء العشوائي التي قد تواجهها هواتف iPhone التي تعاني من الضعف.

هذا الخلاف نتج عنه ظهور المزاعم التي تقول بأن شركة آبل تقوم بإبطاء هواتف iPhone القديمة لإقناع المستخدمين بالترقية إلى هواتف iPhone الأحدث. بعد رد الفعل العكسي لأداء هذه الممارسة دون علم المستخدمين، أضافت شركة آبل في نهاية المطاف خيارًا حتى يتمكن المستخدمين من تشغيل الميزة أو إيقافها متى يشاء ذلك. لن يتم تفعيل هذه الميزة إلا عندما تكتشف أن البطارية ضعيفة، ولكن لا يزال بإمكانك إيقاف تشغيل الميزة.

تم تزويد هواتف iPhone التي تم إطلاقها هذا العام بميزة أكثر تقدمًا لإدارة الأداء، والتي من المفترض أن تقلل من مدى تأثير الإختناق.