الهاتف Huawei Mate 30 Pro يُحقق أداء جيد في إختبارات الأداء

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم نشر أول إختبار للهاتف Huawei Mate 30 Pro على منصة إختبارات الأداء AnTuTu، وهي تُظهر لنا أن المعالج HiSilicon Kirin 990 الجديد يستعيد المنافسة مع كوالكوم وآبل، ولكن لا يزال هناك طريق أمامه للحصول على المرتبة الأولى.

كان الهاتف الذي تم إختباره هو Huawei LIO-AL00، والذي وفقا لمنصة إختبارات الأداء TENAA هو نسخة 4G من الهاتف Huawei Mate 30 Pro. هذا مهم لأن هواتف 4G و 5G تستخدم إصدارات مختلفة قليلاً من المعالج HiSilicon kirin 990.

بإختصار، تم تصنيع المعالج HiSilicon Kirin 990 5G بإستخدام تكنولوجيا 7nm+ EUV، بينما تم رفع تردد أنوية Cortex-A76 المتقدمة بمقدار 0.27GHz، وهناك عدد أكبر من النوى في محرك الشبكة العصبية Da Vinci. أما بالنسبة للمعالج HiSilicon Kirin 990 العادي المتوافق مع شبكات 4G، فهو يستند على معمارية 7 نانومتر فقط.

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وهذا يعني أن هناك مجالاً للحصول على نتيجة أفضل بمجرد إطلاق الهاتفين Huawei Mate 30 5G و Huawei Mate 30 Pro 5G. أيضًا، تفيد منصة إختبارات الأداء AnTuTu أنه قد يكون هناك وضع لتوفير الطاقة يتداخل مع النتائج.

يتواجد أداء الهاتف Huawei Mate 30 Pro في مكان ما بين الهواتف التي تعمل بالمعالج Snapdragon 855 والهواتف التي تعمل بالمعالج +Snapdragon 855. إستنادًا إلى نتيجة الهاتف في الذاكرة، تعتقد منصة AnTuTu أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro مزود بالذاكرة التخزينية UFS 3.0.

لاحظ أنه تم إختبار الهاتف بإستخدام الإصدار 8 من تطبيق AnTuTu والذي يعطي أهمية أكبر لنتيجة الذاكرة. يحتل الهاتفين BlackShark 2 Pro و Asus ROG Phone II حاليًا المركزين الأول والثاني مع العلم بأن كلاهما يعملان بالمعالج +Snapdragon 855، ويفقد الهاتف OnePlus 7 Pro مرتبته الثالثة لصالح هاتف Huawei الرائد الجديد.