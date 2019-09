لاعبو PUBG و Fortnite يواجهون مشاكل مع iOS 13

يشهد مستخدمو ألعاب (PUBG Mobile) و (Fortnite) تجربة ألعاب مزعجة منذ بدء وصول تحديث (iOS 13)، إذ تجلب إيماءة الضغط الطويلة بثلاثة أصابع شريط أدوات مما يؤثر على تجربة اللعب.

وغالبًا ما تتطلب ألعاب (Battle Royale) القتالية أكثر من إصبعين للعب اللعبة، والإيماءة الجديدة المقدمة مع تحديث (iOS) تؤثر على اللعبة.

ونشر العديد من المستخدمين لقطات شاشة تُظهر شريط الأدوات الجديد المنبثق داخل اللعبة في الجزء العلوي من الشاشة، وقد أقرت لعبة (PUBG Mobile) بالمشكلة بالفعل.

ويحذر مطورو التطبيقات والألعاب الرئيسية، بما في ذلك (Fortnite) و (PUBG) والعناوين الأخرى، اللاعبين من تثبيت تحديث (iOS 13) نظرًا لوجود خطأ في إيماءة الضغط الطويلة بثلاثة أصابع.

وتؤثر إيماءة تحرير النص على طريقة اللعب، وذلك بالرغم من عدم وجود حقول نصية مرئية، مما دفع لعبة (PUBG Mobile) إلى عرض رسالة تحذير منبثقة داخل اللعبة تؤكد أن المطورين على دراية بهذه المشكلة.

ويقول التحذير: نحن على دراية بالمشكلة الحاصلة عند ترقية اللاعبين إلى النسخة الجديدة من نظام التشغيل (iOS)، حيث يؤدي لمس الشاشة بثلاثة أصابع إلى تشغيل وظيفة ضمن نظام التشغيل ومقاطعة اللعبة.

وأضاف التحذير “لقد أثرنا المشكلة بالفعل مع آبل، وسنواصل العمل معهم لحل المشكلة، ونقترح على اللاعبين الذين يلعبون اللعبة بثلاثة أصابع أو أكثر أن لا يقوموا بالترقية إلى أحدث نسخة من (iOS) حتى يتم حل المشكلة”.

ويدعي بعض اللاعبين أن الإصدار التجريبي من (iOS 13.1) يحتوي على حل للمشكلة، ومن المفترض أن يصل هذا التحديث في 24 سبتمبر.

وبالنظر إلى أنه لا توجد وسيلة بالنسبة للمستخدمين لتعطيل الإيماءات، لذلك فإن الخيار الوحيد هو الانتظار حتى 24 سبتمبر، عندما تصدر آبل تحديث (iOS 13.1). بينما

13.1 should be much better for claw players, we've heard the Beta version is out now. Maybe worth a try?