هواوي: نستطيع بيع 20 مليون هاتف Mate 30 بدون مساعدة جوجل

أوضحت شركة هواوي أنها واثقة من قدرتها على بيع 20 مليون هاتف من هواتف (Huawei Mate 30) بالرغم من الحظر الأمريكي وبدون مساعدة جوجل.

وصرح ريتشارد يو Richard Yu، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، قائلًا: أعتقد أن الحظر الأمريكي سيؤثر على مبيعاتنا خارج الصين، لكن مبيعات الصين ستزيد كثيرًا لأن هذا الهاتف هو الهاتف الرائد الأكثر تنافسية في الجيل الخامس في العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ريتشارد يو يعتقد أن مبيعات (Huawei Mate 30) يمكن أن تصل إلى أكثر من 30 مليون، وبالرغم من أن هواوي تتوقع انخفاضًا في المبيعات العالمية، إلا أنها تتوقع نموًا قويًا في سوقها المحلية في الصين.

وتأتي تصريحات المسؤول التنفيذي في شركة هواوي بعد الحدث الصحفي للإعلان عن تشكيلة (Huawei Mate 30).

وكما كان متوقعًا، فأنها تُطلق بدون الحصول على ترخيص رسمي من جوجل بسبب الحظر التجاري الأمريكي المفروض على هواوي، مما يمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع الشركة الصينية.

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وفي ظل عدم وجود تطبيقات وخدمات جوجل، فإن مستخدمي (Huawei Mate 30) يحتاجون إلى استخدام منصة توزيع التطبيقات (Huawei AppGallery) والمجموعة الأساسية لخدمات موبايل هواوي (HMS) بسبب الحظر التجاري الأمريكي ضد الشركة الصينية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي :انخفضت مبيعاتنا منذ حظر شهر مايو، لكنها الآن تتعافى بسرعة كبيرة، إذ يحب المستهلكون منتجاتنا، وأعتقد أنه يمكننا بيع أكثر من 20 مليون مع سلسلة (Huawei Mate 30).

يذكر أن الحظر التجاري الذي فرضته الولايات المتحدة قد أثر على مبيعات هواوي العالمية، لكن الشركة زادت حصتها في السوق بشكل مطرد في الصين.

وحققت هواوي في الربع الثاني من العام الحالي أعلى نسبة نمو بالمقارنة مع أي شركة مصنعة في الصين خلال السنوات الثماني الماضية، وذلك وفقًا لأبحاث شركة كاناليس Canalys.

وابتعدت الشركة الصينية عن الكشف عن خططها لإطلاق أجهزة (Huawei Mate 30) في الأسواق خارج الصين، لكن من المتوقع أن تبيع معظم هذه الوحدات البالغ عددها 20 مليون وحدة في الصين.

وأظهرت شركة هواوي إيجابية ومثابرة هائلة بالرغم من الحظر الأمريكي، وأوضحت أنها قادرة – بمجرد رفع الحظر – على إعادة تشغيل خدمات جوجل لجميع الهواتف بين عشية وضحاها، كما سهلت على مجتمع المطورين تثبيت خدمات جوجل بلاي على مستوى البرامج الثابتة.