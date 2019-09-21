النسخة الجديدة من Galaxy Fold تخضع بدورها لإختبارات المتانة

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد صدر الهاتف Galaxy Fold القابل للطي أخيرًا، وبالتالي فقد حان الوقت الآن بالنسبة لليوتيوبر الشهير Zack Nelson من قناة JerryRigEverything لإجراء بعض إختبارات المتانة على النسخة المحسنة من هاتف سامسونج القابل للطي.

الشاشة الخارجية للهاتف Galaxy Fold والتي تمتاز بحجم 4.6 إنش تلتقط الخدوش عند المستوى السادس من مقياس Mohs، تمامًا مثل أي هاتف ذكي آخر متاح في السوق اليوم. أما بخصوص الشاشة الثانية التي يبلغ حجمها 7.3 إنش، فهي سهلة الخدش بحيث كان المستوى الثاني من مقياس Mohs كافيًا لإلحاق الضرر بالهاتف. في الواقع، هذه الشاشة تتعرض للخدش بإستخدام الظفر فقط.

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تحريك بعض الرمال الموضوعة على شاشة Galaxy Fold أدى إلى وصولها إلى المفصل مما يوضح أن التصميم الجديد لا يزال يفتقر إلى القدرة على إبعاد الأتربة. ومع ذلك، يواصل الهاتف العمل كالمعتاد.

الجوانب والأزرار والمفصل على الهاتف هي مكونات مصنوعة من المعدن بينما تتميز الواجهة الخلفية بتصميم زجاجي صلب. ومن المثير للإهتمام أن نجد الشاشة البلاستيكية تنجو من إختبار الحرق حتى بعد محاولات عديدة.

آخر ما لدينا هو إختبار الثني. ثني الهاتف في الإتجاه الخاطئ حتى لفترة طويلة لم ينجح في كسر الشاشة. كان الضرر الوحيد المرئي هو بعض الشقوق الخفيفة على طول خطوط الهوائي البلاستيكية. تمكن المضيف من إحداث ثقب بسكينه مما جعل النصف العلوي من الشاشة لا يستجيب لكن بخلاف ذلك نجح Galaxy Fold في الخروج من الإختبار سالمًا.