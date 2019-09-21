كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| حقيبة “ESCAPE S” مزودة بشاحن وعجلات قادرة على توليد الطاقة

متابعة-سنيار: توفر الحقائب المزودة بشاحن مدمج وسيلة رائعة للحفاظ على شحن أجهزتك المحمولة أثناء السفر، ولكن كما هو الحال مع أي حزمة بطارية، يمكن لشاحن الحقائب أن يعمل فقط عندما تكون الحقيبة في وضع مسطح .

طورت ROLLOGO حقيبة جديدة مع شاحن قادر على توليد قوتها الخاصة أثناء التنقل.

“ROLLOGO ESCAPE S هي أول حقيبة أمتعة ذكية في العالم مع شاحن، ومجهزة بعجلات لتوليد الطاقة حاصلة على براءة اختراع.

Advertisements

تعد “ESCAPE S”، المصنّعة بمواد ذات مستوى عالمي، والمصممة لسهولة الاستخدام، والمقترنة بتطبيق تعقب أمان سهل الاستخدام، حقيبة فاخرة حائزة على جوائز ومتينة ومقاومة للماء ومُصممة خصيصا لسفر سلس. ”

حقيبة “ESCAPE S” الذاتية الشحن متاحة على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 344 جنيها إسترلينيا، ويتم التخطيط للشحن البحري في جميع أنحاء العالم خلال شهر أبريل عام 2020.