شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب تغير المناخ.. كوارث الفيضان ستهدد بريطانيا كل ثلاث سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خبراء التغير المناخي، من أن بريطانيا ستواجه كوارث فيضان كل ثلاث سنوات على الأقل، حيث إن أسوأ موجة ستكون في غرب إنجلترا وجنوب ويلز خاصة على طول سواحل قناة بريستول وديفون وكورنوال.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول العلماء إن هناك ظاهرة تعرف باسم "الفيضان المركب" تهدد بأنها ستتغلب على خدمات الطوارئ وتؤدى إلى زيادة عدد الوفيات المرتبطة بالطقس، والتى تعد لها مناطق حيوية تتمثل فى قناة بريستول وساحل ديفون وكورنوال.

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ويحدث ذلك عندما يرتفع مستوى سطح البحر المرتبط بالعواصف مع نزول أمطار غزيرة في أماكن أخرى، وهي تتركز حاليا في بلدان البحر الأبيض المتوسط، لكن هذه الأحداث المأساوية المحتملة ستزداد بشكل كبير في شمال أوروبا في المستقبل بسبب الاحتباس الحراري.

وقال الدكتور إيمانويل بيفاكوا، الجيوفيزيائي في جامعة ريدينج: "في مناخ أكثر دفئًا في المستقبل، من المتوقع أن تزداد احتمالية حدوث فيضان مركب بقوة على طول الساحل الغربي لبريطانيا العظمى"، مضيفا "إن أحداث الفيضان المركب قد تحدث أكثر من مرة واحدة كل ست سنوات".