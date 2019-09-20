هاتف Honor 20 Pro يتربع على عرش التصوير

رحبت هونر HONOR، العلامة التجارية الرائدة في قطاع الهواتف الذكية، بالتحديث الأخير الذي أضافته منصة (Mark DXO) على مؤشر تقييمها للهواتف، والذي تمثل بإضافة عوامل تقييم إضافية شملت الزاوية العريضة للكاميرات؛ والتصوير الليلي.

ونتج عن هذا التحديث إضافة نقطتين على تقييم هاتف (Honor 20 Pro)، ليصبح 113 نقطة بدلاً من 111 نقطة.

وعللت المنصة ذلك بفضل قدرات كاميرا هاتف (Honor 20 Pro) في مجال التصوير الليلي والزاوية العريضة.

وبهذا التصنيف الجديد، يكمل الهاتف تربعه على عرش أفضل الكاميرات في العالم، حاصداً المرتبة الثالثة في التصنيف.

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يذكر أن هذه المرة الأولى التي تقدم فيها العلامة جهازاً رائداً مزوداً بنظام كاميرا (Sony IMX586) الرباعي المدعم بالذكاء الاصطناعي بدقة 48 ميجابيكسل وفتحة الكاميرا الأوسع في المجال بحجم f/1.4.

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وحصل الهاتف في تحديثه الجديد على معيار الأيزو بحساسية الصور، والذي يوفر تجربة تصوير رائعة في الإضاءة المنخفضة، فضلاً عن دعمه بميزة مثبت الصورة البصري المزدوج (OIS Dual) ومثبت الصورة الالكترونية (EIS)، مما يحسين من جودة مقاطع الفيديو وتقليل التأثير الضبابي.