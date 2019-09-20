شحنات هواتف Huawei P30 و Huawei Mate 20 كسرت حاجز 33 مليون وحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - سلسلة هواتف Huawei الرائدة في نمو متواصل، فقد نجحت كل من سلسلة Huawei P Series و Huawei Mate Series بشحن ملايين الوحدات أكثر من سابقاتها. أجهزة الشركة التي يمكن إرتداؤها تُبصم أيضًا على أداء مثير للإعجاب.

أثناء حدث الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series، كشف الرئيس التنفيذي لشركة Huawei، السيد Richard Yu أنه تم شحن أكثر من 16 مليون وحدة من سلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series. هذا يمثل تحسنًا كبيرًا مقارنة مع سلسلة هواتف Huawei Mate 10 Series التي تم شحن 10 ملايين وحدة منها.

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أما بالنسبة لسلسلة هواتف Huawei P30 Series، فهي حققت نتيجة أفضل، فشحناتها بلغت بالفعل أكثر من 17 مليون وحدة علمًا أنه تم إطلاق هذه السلسلة قبل نصف عام فقط في الوقت الراهن. للمقارنة، تمكنت سلسلة هواتف Huawei P20 Series من شحن أكثر من 10 ملايين وحدة في الأشهر الخمسة الأولى. إحتاجت سلسلة هواتف Huawei P30 Series إلى أقل من 62 يومًا لتصل إلى 10 ملايين وحدة.

تم إطلاق Huawei Watch GT منذ 10 أشهر وتم شحن 3 ملايين وحدة منها إلى حدود اللحظة. ويبدو أن الشحنات في نمو متواصل بحيث وصلت شحنات سلسلة Huawei Watch GT Series إلى مليوني وحدة في شهر يونيو الماضي. وجدير بالذكر أن Huawei Watch GT تعمل بمعالج من صنع شركة Huawei، ونظام تشغيل خاص مُطور من قبل الشركة نفسها، مما يعني أنها و Huawei Watch GT 2 التي تم الإعلان عنها بالأمس لا تتأثران بالحظر التجاري الأمريكي.