آبل تعرض رسميًا هواتف iPhone 11 Series و Apple Watch Series 5 للبيع

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أسبوع من الطلبات المُسبقة، تتوفر سلسلة هواتف iPhone 11 Series الجديدة و Apple Watch Series 5 الجديدة للشراء في الدفعة الأولى من البلدان. تبدأ عملية البيع في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، ونظرًا للإختلاف الزمني بين المناطق، فقد كان المستهلكين في اليابان وأستراليا وسنغافورة وبلدان أخرى من أوائل المستهلكين الذين حصلوا على هذه الأجهزة الجديدة.

وفي حالة إذا لم تسمع عن أسعار هواتف iPhone الجديدة من قبل، فسعر الهاتف iPhone 11 يبدأ من 699 دولار أمريكي، بينما يبدأ سعر الهاتف iPhone 11 Pro من 999 دولار أمريكي، وسعر الهاتف iPhone 11 Pro Max من 1099 دولار أمريكي. إليكم أدناه بعض الصور من متاجر آبل الفعلية في بعض البلدان حول العالم :

جدير بالذكر أن شركة آبل بدأت فعلاً بإصدار تحديث iOS 13 لأولئك الذين يتمسكون بهواتف iPhone القديم. وبالإضافة إلى ذلك، فقد بدأت شركة آبل كذلك اليوم بإصدار تحديث WatchOS 6 لكل من Apple Watch Series 3 و Apple Watch Series 4. أما بخصوص Apple Watch Series 1 و Apple Watch Series 2، فهي ستحصل على هذا التحديث في وقت لاحق من خريف هذا العام.

أما وقد قلنا ذلك، فسوف تقوم شركة آبل كذلك بإصدار تحديث iPadOS و iOS 13.1 في اليوم 24 سبتمبر، وهو ما يعني قبل ستة أيام من التاريخ المحدد سابقًا.