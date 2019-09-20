الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo V17 Pro، ويضم شاشة AMOLED، وكاميرا أمامية مزدوجة في آلية منبثقة

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Vivo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo V17 Pro بعدما قامت بالكشف عن الهاتف Vivo Z1x في وقت سابق من هذا الشهر. الهاتف Vivo V17 Pro الجديد ينتمي إلى الفئة المتوسطة ويمتاز بكاميرا أمامية مزدوجة منبثقة.

الهاتف Vivo V17 Pro الجديد يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD تُطلق عليها الشركة إسم Ultra FullView Display، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4100mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرتين في الآلية المنبثقة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، بينما يضم أربع كاميرات في الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، بينما تمتاز الكاميرا الرابعة والأخيرة بدقة 2 ميغابكسل مع العلم بأنها تعمل على إستشعار معلومات العمق. وبالعودة إلى كاميرا الواسعة الزاوية، فمن الممكن إستخدامها ككاميرا ماكرو لإلتقاط الصور للعناصر من بعد 2.5cm.





الهاتف Vivo V17 Pro يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة FuntouchOS 9.1، كما أنه سيعرض للبيع إبتداءً من 27 سبتمبر في الهند بسعر يعادل 420 دولار أمريكي علمًا أنه سيكون متوفرًا باللون الأسود والأزرق الفاتح.