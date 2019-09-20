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فاطمة أيت طالب - دبي - قبل الحدث الكبير الذي ستعقده شركة Xiaomi في اليوم 24 من شهر سبتمبر الجاري، كشفت الشركة عن المزيد من التفاصيل حول الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha. سيكون هذا في الواقع هو خليفة الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 وسيوفر تصميمًا مختلفًا تمامًا مقارنة بسابقه. تم نشر العديد من الملصقات التشويقية على الحساب الرسمي للشركة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، مما يعطي تلميحات صغيرة حول ما يمكننا توقعه في حدث الأسبوع المقبل.
يعرض الملصق الأول تفاصيل التسمية للهاتف بالإضافة إلى الطموح لمواصلة الإبتكار تحت سلسلة هواتف Xiaomi Mi Mix. الشيء الأكثر إثارة للإهتمام هو عرض نظرة خاطفة لشاشة الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha بجانب بعض أغلفة الكتب. هذا يعني أن شاشة الهاتف ستضم إنحناءً واضحًا للغاية على الجوانب شبيه بإنحناء شاشة الشلال في الهاتف Vivo NEX 3. التلميح الآخر هو أن الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha سيمتاز بشاشة تغطي 100% من واجهة الجهاز.
مع تبقي أربعة أيام على الحدث، من المحتمل أن نرى المزيد من الإعلانات التشويقية التي ستمنحنا صورة أوضح لما سيجلبه إليها الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha.
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha سيضم شاشة الشلال تغطي كل واجهة الهاتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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