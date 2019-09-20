شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شكوك حول وفاء ناسا بموعدها الأخير لهبوط أول امرأة على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشكك مسئول بوكالة ناسا الأمريكية فى قدرة الوكالة على الوفاء بالموعد المحدد لهبوط رواد الفضاء على الجانب الجنوبى من القمر بعد أقل من أسبوع من إعادة تأكيد موعدها فى منتصف 2024.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال أحد كبار المديرين في وكالة ناسا، إنه غير متأكد من أن الوكالة يمكنها الوفاء بالموعد النهائي لمهمتها المتمثلة في إعادة رواد الفضاء إلى القمر مرة أخرى وعلى متنها أول امرأة تصل لسطح القمر.

فقد قال كينيث باوروكس، القائم بأعمال المدير المساعد للاستكشاف، إنه بينما تبذل ناسا قصارى جهدها للوفاء بالموعد النهائي الذي فرضه البيت الأبيض في عام 2024، فإنه لن يراهن على أي شيء"

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وأضاف باوروكس، أنه من الجيد أن يكون لدى ناسا هذا الهدف، لكن هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تتحد معا، مثل التمويل والتحديات التقنية، لتحدث فى عام 2024، ويأتي خوفه بعد أقل من أسبوع من تأكيد وكالة ناسا على التزامها بالموعد النهائي.

وكشفت ناسا عن أول تفاصيل هبوط القمر منذ أيام عندما تحدث جريج تشافيرز، القائم بأعمال نائب مدير برنامج نظام الهبوط البشري في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا ، خلال جلسة عقدت في هنتسفيل، ألاباما، قائلا "نعلم جميعًا أن 2024 هو الموعد بشكل عام، وليس لدينا يوم محدد تم تدوينه بعد، ولكن نحن نستهدف في وقت ما في النصف الأخير من عام 2024، هذا يعطينا المزيد من الوقت".

جدير بالذكر أن وكالة الفضاء تعرضت لضغوط هذا العام لإعادة البشر إلى القمر، وتحديدًا من إدارة ترامب التي حثت وكالة ناسا مؤخرًا في مارس على تسريع خططها للهبوط خلال أربع سنوات.