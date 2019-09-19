كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن Facebook يستمع أيضا إلى أوامر “Portal” وسيعيد تشغيله قريبا

متابعة-سنيار: يؤكد تقرير جديد أن المتعاقدين من الباطن الذين يعملون لصالح Facebook كانوا يقومون بالاستماع إلى مقتطفات من محادثات صوتية لمستخدميه ونسخها، وأن الشركة تخطط لإعادة تشغيل هذه الممارسة قريبا.

وكان فيسبوك اعترف بنسخ المحادثات التي تم الحصول عليها من تطبيق Messenger، وهو ما كشفت عنه مجموعة بلومبيرغ لأول مرة، لكنه قال للمجموعة الإعلامية الأمريكية في بيان إن الاستماع تم بإذن من المستخدمين، ومع ذلك فقد تم وقف هذه الممارسة. ولم تحدد الشركة ما الذي فعلته بالمحادثات الصوتية بعد ذلك.

يقول التقرير الجديد أن محادثات المستخدم التي تبدأ بـ “Hey Portal” السريعة كانت أيضا من بين مقاطع الصوت التي تم الاستماع إليها، وتعيد الشركة الاستماع إلى هذه الطلبات ولكنها ستمنح المستخدمين خيار إلغاء الاشتراك بدءا من تحديث البرنامج في أكتوبر.

في تصريح له بلومبرج، قال أندرو بوسورث، رئيس قسم الأجهزة على موقع Facebook، “لقد أوقفنا المراجعة الإنسانية للتفاعلات الصوتية لـ” Hey Portal “الشهر الماضي بينما كنا نعمل على خطة منحت الناس مزيدا من الشفافية والتحكم، بما في ذلك طريقة وقف تشغيله “.

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وأضاف بوسورث أن نسخ موقع البوابة كانت منفصلة عن مشكلة Messenger وأن مراجعة صوت Messenger مازالت معلقة حتى الآن.

ومن المثير للاهتمام أنه بينما يتم تغطية “طلبات البحث والأوامر الصوتية” المتعلقة بأوامر “Hey Portal” بواسطة سياسة بيانات Portal، فليس هناك ذكر، بحسب Bloomberg ، للسماح لمتعاقدي الطرف الثالث بمراجعة الصوت.

وليست Facebook الشركة الوحيدة التي تواجه التدقيق في السماح للموظفين بالاستماع إلى محادثات المستخدمين، فقد واجهت Apple رد فعل عنيف في وقت مبكر من عام 2019 عندما اتضح أن موظفيها كانوا يستمعون إلى محادثات Siri، بينما كان كل من Amazon و Google يستخدمان البشر للاستماع إلى الصوت من مساعدي الذكاء الاصطناعي.