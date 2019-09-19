آبل تطلق نظام iOS 13 مع دعم الوضع الداكن

أطلقت شركة آبل اليوم الخميس النسخة النهائية من نظام التشغيل (آي أو إس 13) iOS 13 لجميع هواتف آيفون المتوافقة، على أن تطلق الإصدار لهاتف (آيفون 6إس) قريبًا.

ويأتي الإصدار الجديد من نظام (آي أو إس 13) بالعديد من المزايا، أبرزها: (الوضع الداكن) Dark Mode، الذي يسمح للمستخدمين بتحويل النظام إلى اللون الأسود، بما في ذلك تطبيقات الشركة، أما التطبيقات الخارجية فيمكنها التحول تلقائيًا إلى موضوعات داكنة مستفيدًا من الوضع الجديدة.

أما الميزة الثانية الأبرز في الإصدار 13 من نظام تشغيل هواتف آيفون، فهو وضع السحب الجديد في لوحة المفاتيح، والتي تسمح للمستخدمين بسحب الكلمات لتسريع الكتابة.

ويأتي النظام أيضًا بتحسينات على تطبيقات آبل، بما في ذلك: الخرائط، والصور، والتذكيرات. إذ أصبحت الخرائط تتضمن تقديرات لحظة للنقل العام، ووضع شبيه بخدمة (ستريت فيو) Street View من جوجل. وحصل تطبيق الصور على تحسينات في إمكانية التحرير، مثل: القص.

ودمجت آبل في التحديث الجديد أيضًا تطبيقي Find My iPhone و Find My Friends في تطبيق واحد باسم Find My، كما أضافت ميزة مراقبة الدورة الشهرية إلى تطبيق الصحة Health لتوقع دورات الحيض.

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ومع أن آبل بدأت اليوم إطلاق الإصدار 13 من نظام آي أو إس، إلا أنها قررت التعجيل في إطلاق الإصدار 13.1، فبعد أن كان مقررًا في 30 أيلول/ سبتمبر الجاري، أصبح الموعد يوم الثلاثاء المقبل أي في 24 أيلول/ سبتمبر.

ويبدو أن قرار التعجيل يعود إلى رغبة آبل في تقديم المزايا التي كان من المفترض أن تأتي مع الإصدار 13 إلا أنها احتاجت بعض العمل فأخرتها إلى الإصدار 13.1، مثل: تمكين المساعد الرقمي سيري من قراءة الرسائل الواردة جهرًا، وإضافة اختصارات سيري إلى منصة البيت الذكي HomeKit.

ويُنصح بالتريث قليلًا إلى الإصدار 13.1 من نظام (آي أو إس)، خاصةً أن باحثين أمنيين وجدوا ثغرة في الإصدار 13 تسمح بتجاوز شاشة القفل، وهي الثغرة التي سوف تُصلح في الإصدار 13.1. ومع ذلك، يمكن التحديث إلى الإصدار 13 عن طريق الذهاب إلى (الإعدادات) Settings

تجدر الإشارة إلى أن نظام (آي أو إس 13) متوافق مع هواتف آيفون التالية: آيفون 11، وآيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس، وآيفون 10إس، وآيفون 10إس ماكس، وآيفون 10آر، وآيفون 10، آيفون 8، وآيفون 8 بلس، وآيفون 7، وآيفون 7 بلس، وآيفون 6إس، وآيفون 6إس بلس، وآيفون إس إي، والجيل السابع من جهاز آيبود تتش.