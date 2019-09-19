تكنولوجيا: سامسونج تطرح جالكسي M10s و M30s في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت شركة سامسونج إصدارين جدد إلى مجموعة Galaxy M الخاصة بها؛ وهم M10s و M30، إذ يعد الهاتفان من ضمن هواتف الفئة المتوسطة التي تتميز بأسعار معقولة وبطاريات قوية.

وعلى ما يبدو، فإن M10s يوفر ميزات محسنة عن إصدار M10 الذي تم إطلاقه في شهر يناير الماضي، فهو يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة ودقة HD+ مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. ومن الخلف يوجد إعداد كاميرا ثنائي بدثة 13 ميجابكسل + 5 ميجابكسل إلى جانب مستشعر لبصمة الأصبع.

يعمل الهاتف الذكي بواسطة معالج Exynos 7884B ثماني النواة مع ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجابايت مقترنة مع ذاكرة داخلية بسعة 32 جيجابايت، هذا وبالإضافة إلى انه يحتوي على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير والتي تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 واط عبر شاحن USB-C، كما يتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل Android 9 Pie المستند إلى واجهة مستخدم OneUI 1.5.

سيأتي M10s باللون الأزرق والأسود، وسيتوفر في 29 سبتمبر بسعر 126 دولار.

أما بالنسبة لهاتف M30s، فهو قادم ببطارية أكبر بسعة 6000 مللي أمبير، مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة وكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل. ومن الخلف يوجد إعداد كاميرا ثلاثي بدقة 48 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 5 ميجابكسل مع مستشعر لبصمة الأصبع كذلك.

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ويعمل الهاتف بواسطة معالج Exynos 9611 بتقنية تصنيع 10 نانومتر، ويضم ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت والمقترنة مع ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت والتي يمكن توسيعها عبر بطاقة microSD. وسيتم تشغيل الهاتف عبر نظام تشغيل Android 9.0 Pie المستند إلى واجهة مستخدم One UI 1.5.

سيتوفر M30s باللون الأسود والأزرق والأبيض في 29 سبتمبر بسعر 196 دولار لإصدار 4/64 جيجابايت و238 دولار لإصدار 6/128 جيجابايت.

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