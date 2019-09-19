هواوي تعلن رسميًا عن هواتف Mate 30 بدون خدمات جوجل

أعلنت شركة هواوي اليوم الخميس رسميًا عن هاتفيها الذكيين الجديدين (ميت 30) Mate 30، و(ميت 30 برو) Mate 30 Pro، ومعهما كشفت عن كيف ستكون الحياة بدون جوجل خدماتها، إذ إن الهاتفين يأتيان في ظل الحظر الأمريكي المفروض على الشركة الصينية.

(هواوي ميت 30 برو) Huawei Mate 30 Pro

يمتاز هذا الهاتف بأنه يقدم نظام كاميرات خلفية أفضل من أي هاتف ذكي آخ. فإلى جانب الكاميرا المسماة Super Sensing بدقة 40 ميجابكسل الموجودة في هاتف (بي30 برو) P30 Pro، يقدم الهاتف كاميرا ثانية بالدقة ذاتها ولكن للتصوير العريض، وتطلق عليها هواوي اسم Cine Camera.

ويدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية – وهي المرة الأولى لهواوي – أما التصوير بدقة 720p فتوفر تصويرًا بطيئًا جدًا بمعدل 7,680 إطارًا في الثانية. ويدعم التصوير بدقة 4K تقنية HDR+، وفي ظروف الإضاءة المنخفضة؛ توفر الكاميرا مستوى ISO قدره 52,000.

وإلى جانب الكاميرتين اللتين تبلغ دقة كل منهما 40 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.6 لكاميرا Super Sensing Wide، وفتحة عدسة f/1.8 لكاميرا Ultra-Wide Cine، توجد كاميرا ثالثة بدقة 8 ميجابكسل لتصوير العمق، ورابعة مع حساس للتصوير الثلاثي الأبعاد 3D ToF.

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أما الكاميرا الأمامية، التي تأتي ضمن نتوء عريض، فهي بدقة 32 ميجابكسل مع عتاد جديد للمسح الثلاثي الأبعاد، ويوجد حساس مخصص للتعرف على إيماءات اليد، وبذلك تكون هواوي قد سبقت جوجل إلى تقديم هذه التقنية. إذ تمتاز هذه التقنية بتعقب حركة الرأس لتغيير جهات الهاتف تلقائيًا بدلًا من الاعتماد على حساس التقريب.

ويضم الهاتف أحدث معالجات هواوي – (كيرين 990) Kirin 990 – الذي يعمل بتقنية 7 نانومتر، ومعالج الرسوميات (مالي-جي76 إم بي16) Mali-G76 MP16. أما ذاكرة الوصول العشوائي فهي بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة.

ويقدم (ميت 30 برو) شاشة من نوع OLED منحنية من الجانبين مقاسها 6.53 بوصات، وبدقة 2400×1176 بكسل، وهي تدعم تقنية HDR. وتمتاز الشاشة بأنها تدعم وضع التشغيل الدائم الذي يعرض الساعة، كما تدعم القلم الإلكتروني (إم بن) M-Pen الذي يوفر 4,096 مستوًى من الحساسية.

ولأن الشاشة منحنية تغطي جانبي الهاتف، فإن هواوي تخلت عن الأزرار المادية للطاقة والصوت، ليدعم الهاتف أزرارًا افتراضية. ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI10 القائمة على نظام أندرويد 10. وبسبب الحظر، فإن النظام يأتي بدون خدمات جوجل، ولكن الشركة وجدت حلًا لذلك.

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ويدعم الهاتف – الذي تبلغ سعة بطاريته 4,500 ميلي أمبير/ ساعة – تقنية الشحن السريع اللاسلكي باستطاعة 27 واط، أما الشحن اللاسلكي السريع فيدعم استطاعة 40 واط، وهي استطاعة كبيرة مقارنةً بسامسونج (25 واط)، وآبل (18 واط).

ويمتاز هاتف (ميت 30 برو) الجديد بدعم شبكات الجيل الخامس 5G. وهو يدعم 8 حزم من شبكات الجيل الخامس مقارنة بسامسونج التي يدعم أفضل هواتفها (جالاكسي نوت 10 بلس 5جي) Galaxy Note 10+ 5G ثلاث حزم. وسوف تطلق الشركة أيضًا نسخة تدعم شبكات الجيل الرابع للأسواق التي لم يصلها الجيل الخامس.

وتعتزم هواوي طرح (ميت 30 برو) بأربعة ألوان: الأسود، والفضي، والأرجواني، والأخضر. وسوف تكون هناك نسخة خاصة مع ظهر مصنوع من الجلد. مع الإشارة إلى أن الهاتف مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68.

أما عن السعر، فتعتزم الشركة الصينية طرح نسخة الجيل الرابع 4G مع ذواكر: 8 و 256 جيجابايت بسعر 1,100 يورو، وبسعر 1,200 يورو لنسخة الجيل الخامس مع حجم الذواكر ذاته. وسوف يبدأ الطلب المسبق على الهاتف اعتبارًا من اليوم في الصين، على أن يبدأ الشحن اعتبارًا من 28 أيلول/ سبتمبر الجاري. أما الإطلاق العالمي للهاتف فسوف يبدأ خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

(هواوي ميت 30) Huawei Mate 30

يشترك (ميت 30) مع (ميت 30 برو) في العديد من المواصفات، ولكنهما يختلفان في أشياء، مثل حجم الشاشة فهو أكبر قليلًا بواقع 6.62 بوصات، ولكن الدقة أقل بواقع 1080×2340 بكسل. وهي تدعم تقنيتي HDR10 و DCI-P3. ويمتاز نتوء الشاشة بأنه أضيق من نتوء (ميت 30 برو). مع الإشارة إلى أن كلا الهاتفين يدعمان حساس بصمة ضمن الشاشة.

ويملك الهاتف ثلاث كاميرات خلفية: الرئيسية بدقة 40 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير العمق مع تقريب بصري بواقع 3x، وتقريب هجين بمعدل 5x، بالإضافة إلى مثبت صورة بصري. أما الكاميرا الثالثة، فهي للتصوير العريض بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجابكسل.

ويشترك (ميت 30) مع (ميت 30 برو) في نوع المعالج وذاكرة الوصول العشوائي، وتقنيات الشحن السريع. ولكن البطارية بسعة 4,200 ميلي أمبير/ ساعة. ويدعم الهاتف مقاومة رذاذ الماء وفق معيار IP53.

وتعتزم هواوي طرح (ميت 30) مبدئيًا في الصين اعتبارًا من اليوم، ثم في الأسواق العالمية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وذلك بسعر 800 يورو لذاكرة 8 / 128 جيجابايت.

أما فيما يتعلق بالحل الذي وجدته هواوي للتغلب على الحظر الأمريكي، فقد أطلقت هواوي Huawei Mobile Services على غرار خدمات جوجل، وقد استثمرت الشركة مليار دولار أمريكي لجذب المطورين. ويمكن للمستخدمين تنزيل التطبيقات من متجرها الخاص AppGallery.