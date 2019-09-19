شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصور سعودى يوثق حركة النجوم والمجرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثّق مصور سعودى جمال أشكال وحركة النجوم والمجرات فى صورٍ أطلق عليها اسم "رحلة نجم".

وقال المصور حسين العسكرى، العضو فى لجنة التنمية السياحية فى محافظة الدلم، فى حوار لشبكة العربية عن هذا المشروع قائلاً: "أقوم بالتقاط صور لحركة النجوم من أماكن متعددة وسط برارى الدلم، حيث صفاء السماء فيها يساعد على مشاهدة النجوم بشكل واضح بفضل بعدها عن إضاءة المدن. وتستغرق هذه العملية من ثلاث إلى أربع ساعات".



حركة النجوم والمجرات

ويمارس العسكرى هواية تصوير النجوم والمجرات منذ سنوات وقد قدم العديد من الدورات التدريبية فى هذا المجال.

وقال العسكرى: "مثلت مصورى السعودية فى عدة مناسبات دولية خاصة بالتصوير الضوئى، وحصلت على شهادة فى احتراف التصوير الفوتوغرافى من الجامعة الإسلامية العالمية فى كوالالمبور بماليزيا، وعلى عدة جوائز محلية ودولية فى التصوير الفوتوغرافى، كما شاركت فى أكثر من 50 معرض تصوير داخل وخارج السعودية".



رصد حركة النجوم والمجرات

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وأضاف: "الشغف بالتصوير وحبى له قادنى لتجربة فن تصوير النجوم والمجرة، وهو من فنون التصوير الضوئي. وهذا الفن قادنى كذلك للسفر للقطب الشمالى لتصوير الشفق القطبي، والذى يعد ظاهرة فلكية استثنائية يشهدها القطبين الجنوبى والشمالي".



رصد حركة النجوم والمجرات

وشرح العسكرى أنه لأجل الخروج بصورة مبهرة، يحتاج لعدة أمور من أهمها الابتعاد عن أضواء المدينة لما يزيد عن 30 كلم، كما يحتاج الوصول إلى مكان التصوير قبل غروب الشمس، بعدها يحدد العسكرى نجم الشمال (النجم القطبي)، مشدداً على أن الأمر يحتاج خبرة لتحديده قبل غروب الشمس.



جانب من رصد حركة المجرات

وأعطى العسكرى نصائح لمن يريد تصوير النجوم قائلاً: "يُفضل للتصوير المثالى اختيار أوقات تكون فيها إضاءة القمر ضعيفة وتكون السماء خالية من الغيوم والغبار، ومن الضرورى وجود حامل ثلاثى للكاميرا، وكذلك ريموت للكاميرات التى لا يتوفر فيها خاصية تحديد المؤقت المتتابع، وتوفر كاميرة احترافية وعدسة واسعة كعدسات (16-35).

وأوضح أن الأمر سيتطلب الاستمرار فى التصوير من ساعتين إلى ما يزيد على ثلاث ساعات بشكل متواصل، بعد ذلك يتم دمج الصور من خلال برامج خاصة، كما بالإمكان تحويل الصور إلى فيديو بتقنية "التايم لابس".



حركة النجوم والمجرات

وعن متعته فى هذه الهواية قال: "هذا الأمر يتيح لك مساحة من التأمل خاصة وأنك تتواجد فى منطقة برية بعيدة عن صخب المدن وإضاءتها، والتى وجدتها فى برارى محافظة الدلم، حيث السكون بينما تكون السماء متزينة بالنجوم المنتشرة بإضاءات متفاوتة. عندما تبدأ فى متابعة حركة كل نجم ورحلته من بعد غروب الشمس إلى منتصف الليل، تتأمل فى بديع صنع الله".