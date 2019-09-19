كيف تحصل على شكل Steam الجديد في نسخته التجريبية

هناك شكل Steam جديد تماماً ويعتبر أول تطوير تحصل عليه واجهة Steam منذ فترة كبيرة للغاية، قد يكون بدأ العمل على هذا الشكل منذ فترة طويلة وقد يكون بدأ العمليه مؤخراً بعد ظهور متجر EPIC والمنافسة التي بدأ يسببها المتجر، الهام لنا أننا وأخيراً سنتمكن من تغيير شكل Steam القديم الممل إلى شكل أكثر عصرية ومناسب أكثر لعصرنا هذا.

التصميم الجديد لا يقدم إختلافاً كبيراً عن التصميم القديم وشكل Steam الجديد يظهر بقوة فقط في شكل المكتبة الجديد الذي أصبح أكثر عصرية وهو أيضاً متوافق ومطابق لما كانت تظهر تسريبات كثيرة عليه في الفترة الماضية بشكل مكثف ودائم، بالطبع الشكل الجديد لازال يحتفظ بنفس الألوان المميز لتصميم واجهة Steam المعتادة ولكن كما قلنا هي تغيير محبب ومطلوب عن الشكل التقليدي للواجهة.

طريقة تغيير شكل Steam لتحصل على الشكل الجديد :

في البداية بالطبع يجب أن تمتلك حساب على Steam وتمتلك المنصة مثبتة مسبقاً على جهاز الكومبيوتر الخاص بك، إن لم تكن تمتلك المنصة قم بتحميلها من هنا مجاناً .

بعد أن تقوم بتثبيت وتحميل البرنامج على جهازك ستقوم بتسجيل الدخول في حسابك في البرنامج مباشرةً وستجد أمامك الواجهة القديمة، تذكر شكلها وشكل مكتبة الألعاب حتى تتمكن من ملاحظة التغيير عندما تراه.

الآن توجه إلى الصفحة التالية من هنا ، وقم بالضغط على كلمة Join The beta كما تراها في الصورة أعلاه، الآن ستجد أن الموقع سينقلك إلى برنامج Steam المثبت لديك على الجهاز ويظهر لك الشاشة التالية :

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الآن قم بالضغط على كلمة Change في جزء Beta Participation وستجد أنه أصبح من المتاح لك أن تشارك فتجربة الواجهة الجديدة مثلما يظهر أمامك بالأسفل، إن لم ترى برنامج beta الذي ترغب في الإشتراك فيه قم بالضغط على القائمة المنسدلة وإختاره ليصبح كما بالصورة بالأسفل :

الآن سيطلب منك إعادة تشغيل البرنامج ثم سيقوم بتحميل الواجهة الجديدة للبرنامج، تذكر بان هذه الواجهة هي نسخة تجريبية Beta يمكنك الخروج منها فأي وقت عن طريق تغيير الإختيار في القائمة المنسدلة أعلاه.

ستصبح الواجهة الجديدة للبرنامج بالشكل التالي :