هذه هي جميع أجهزة سامسونج التي ستحصل على تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت قائمة طويلة لأجهزة سامسونج المؤهلة للحصول على تحديث Android 10 على شبكة الإنترنت. لسنا متأكدين من مصداقية المصدر ولكن التسريب نفسه يبدو واعدًا. ستحصل جميع أجهزة سامسونج التي تم إطلاقها هذا العام على تحديث Android 10، بما في ذلك سلسلة هواتف Galaxy M Series و Galaxy A Series.

سلسلة هواتف Galaxy S9 Series و Galaxy Note 9 التي تم إطلاقها في العام الماضي مُدرجة في القائمة أيضًا، وهذا ليس بالأمر المفاجئ، ولكن يبدو أن سلسلة هواتف Galaxy S8 Series و Galaxy Note 8 لن تحصل على الإصدار الجديد من نظام الأندرويد. ومع ذلك، هذا ليس مفاجئًا أيضًا بالنظر إلى حقيقة أن شركة سامسونج تقوم عادة بإصدار تحديثات الأندرويد الرئيسية لهواتفها الذكية لمدة عامين.

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لسوء الحظ، لم يكشف لنا التسريب الجديد أي شيء عن المواعيد التي ستحصل فيه هذه الهواتف الذكية على تحديث Android 10 مع العلم بأننا لم نحصل حتى الآن على أي بيان رسمي من شركة سامسونج في هذا الشأن. وبطبيعة الحال، ستحظى الهواتف الرائدة بالأولوية لدى المطورين في شركة سامسونج، ولكننا نأمل ألا ننتظر طويلاً عندما يتعلق الأمر بالسلستين Galaxy M Series و Galaxy A Series.