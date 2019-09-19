فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series في وقت لاحق من هذا اليوم. وحتى ذلك الحين، فقد تم الآن تسريب المواصفات التقنية الكاملة للعضو الأبزر في هذه السلسلة ألا وهو Huawei Mate 30 Pro، ويمكنكم الإطلاع المواصفات التقنية الكاملة لهذا الهاتف في الصورة أدناه :

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كانت هذه تفاصيل خبر تسريب صور ومواصفات الهاتف Huawei Mate 30 Pro قبيل الإعلان الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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