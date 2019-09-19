شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تنظم المؤتمر العالمى السادس للإنترنت أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصلحة الدولة الصينية لإدارة الفضاء السيبرانى، تنظيم المؤتمر العالمى السادس للإنترنت فى أكتوبر المقبل، فى بلدة (ووتشن) بمقاطعة (تشجيانج) شرقى الصين.

وقال نائب رئيس المصلحة ليو ليه هونج - فى تصريح اليوم الخميس - إن المؤتمر سيعقد خلال الفترة بين 20 إلى 22 أكتوبر، تحت عنوان "الذكاء، التواصل، الانفتاح والتعاون: البناء المشترك لمجتمع مستقبل مشترك في الفضاء السيبرانى".

وأوضح أنه سيتم تنظيم 20 منتدى فرعيا خلال المؤتمر تتناول موضوعات مثل: الذكاء الاصطناعى، وشبكات اتصالات الجيل الخامس، والرقمنة الصناعية.. مضيفا أن مندوبين من أكثر من 70 دولة ومنطقة حول العالم سيحضرون المؤتمر، بما في ذلك شركات كبرى محلية وأجنبية مثل: مايكروسوفت وكوالكوم وعلى بابا وهواوى، بالإضافة إلى أعضاء قاعة مشاهير الإنترنت والحائزين على جائزة نوبل والفائزين بجائزة (تورينج).