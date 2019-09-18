سامسونج تعلن عن هاتفي Galaxy M10s و Galaxy M30s

أعلنت شركة سامسونج اليوم الأربعاء عن إطلاق هاتفين جديدين من سلسلة هواتف (جالاكسي إم) Galaxy M، وهما: (جالاكسي إم10إس) Galaxy M10s، و(جالاكسي إم30إس) Galaxy M30s، اللذان يمتاز بسعر معقول، ومواصفات متوسطة، ولكن مع بطارية كبيرة السعة.

وتهدف سامسونج من خلال هاتف (جالاكسي إم10إس) إلى ترسيخ مكانتها في سوق الهواتف المنخفضة المواصات، في حين تهدف من خلال هاتف (جالاكسي إم30إس) إلى إحداث تغيير في سوق الهواتف المتوسطة، حيث أبلت الشركة العام الماضي بلاءً حسنًا.

ويقدم هاتف (جالاكسي إم10إس) بعض التحسينات في المواصفات على هاتف (جالاكسي إم10) – الذي أُعلن عنه في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي -، إذ تأتي شاشته من نوع Super AMOLED مقاسها 6.4 بوصات وبدقة 720p، وتحتوي الشاشة على نتوء فيه الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

أما ظهر الهاتف، فيحتوي على كاميرتين خلفيتين بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9 للرئيسية، وبدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، كما يوجد حساس البصمة.

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وداخليًا، يحتوي الهاتف على معالج ثماني النوى من نوع Exynos 7884B بتردد 1.6 جيجاهرتز، كما يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت. أما البطارية فهي بسعة 4,000 ميلي أمبير/ ساعة، وتدعم تقنية الشحن السلكي السريع باستطاعة 15 واطًا عن طريق منفذ (يو إس بي-سي) USB-C.

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وتعتزم سامسونج طرح (جالاكسي إم10إس) الجديد – الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 9 – مبدئيًا في الهند اعتبارًا من 29 أيلول/ سبتمبر الجاري. وسوف يتوفر الهاتف باللونين الأزرق، والأسود، وبسعر يعادل 126 دولارًا أمريكيًا.

أما هاتف (جالاكسي إم30إس) فهو يمتاز ببطاريته التي تبلغ سعتها 6,000 ميلي أمبير/ ساعة، مقارنةً بـ 5,000 ميلي أمبير/ ساعة في هاتف (جالاكسي إم30). كما يمتاز بالهاتف بكاميرته الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميجابكسل وهي تأتي ضمن نتوء في الشاشة المصنوعة من نوع Super AMOLED وبقياس 6.4 بوصات، وبدقة 1080p.

ويقدم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/2.0، وبدقة 8 ميجابكسل للثانية مع فتحة عدسة f/2.2 للتصوير العريض، وبدقة 5 ميجابكسل للثالثة المخصصة لتصوير العمق. أما حساس البصمة فهو أيضًا يأتي على الهاتف.

ويقدم (جالاكسي إم30إس) أيضًا ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت. كما يضم الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع Exynos 9611.

وتعتزم سامسونج طرح الهاتف بثلاثة ألوان: الأسود، والأزرق، والأبيض، وذلك اعتبارًا من 29 أيلول/ سبتمبر الجاري بسعر يعادل 196 دولارًا أمريكيًا لنسخة 4 / 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 238 دولارًا أمريكيًا لنسخة 6 / 128 جيجابايت.