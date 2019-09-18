كيف تقوم بتشغيل البرامج في وضع Sandbox في ويندوز 10

وضع Sandbox الجديد هو أحدث الإضافات إلى نظام تشغيل ويندوز 10 مع التحديث رقم 1903، يعتبر هذا الوضع كبيئة عمل آمنة تماماً يمكنك أن تقوم بتشغيل أي برنامج أو نظام فيها وتجربة أي برنامج دون الخوف على نظام التشغيل وثباته.

هذا الوضع يعتبر واحد من أهم الأوضاع والبرامج للمطورين ومن يحبون العبث بأجهزتهم وتجربة الكثير من البرامج من المصادر والأماكن المجهولة والغير معتمدة، من خلال هذا الوضع يمكنك أن تقوم بتحميل أي برنامج وتثبيته وإن ثبت أن هذا البرنامج مضر بالنظام فلا تقلق فهذا لن يؤثر تماماً على نظام التشغيل الخاص بك ولن يجعله يتوقف عن العمل أو يصاب بأي ضرر.

تشغيل البرامج في وضع Sandbox في ويندوز 10 :

بالرغم من وجود وضع خاص للـ Sandbox في ويندوز 10 إلا اننا سنتحدث اليوم عن الـ Sandbox بشكل عام حيث يمكنك تحميل برنامج طرف ثالث يعطيك فرصة لتتمكن من تثبيت البرامج بالشكل الذي ترغب فيه دون أي مشكلة .

يمكنك التوجه وتحميل برنامج Sanboxie من هنا وهو مجاني وصغير للغاية، لا تقلق سيطلب منك البرنامج تثبيت Driver خاص ليتمكن من العمل بكفاءة .

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قم بتشغيل البرنامج الآن وسيأخذك البرنامج في مجموعة من 6 خطوات لنهي تثبيت البرنامج ويزيد من إستقراره بشكل مناسب وثابت، الآن بعد أن تنتهي من عملية التجهيز قم بفتح البرنامج مجدداً وسحب أي برنامج ترغب فيه من سطح المكتب وإلقاءه داخل نافذة Sandboxie حيث سيقوم البرنامج بتشغيل نفسه والعمل بشكل كامل داخل صندوق Sandbox.

سيظهر لك Sandboxie العملية والموراد التي يستهلكها البرنامج وسيخبرك إن كان البرنامج يعمل بكفاءة أو لا .

أهم ما يميز هذا البرنامج عن وضع Sandbox الإعتيادي للويندوز هو أنه أخف ويمكنه تحميله وتشغيله على أي مواصفات جهاز كومبيوتر دون أن يكون هذا التشغيل متطلب أو يزيد من الثقل والحمل على النظام.