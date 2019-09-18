هواتف iPhone 11 Series الجديدة تأتي مع مودم Intel

فاطمة أيت طالب - دبي - ظلت شركة آبل تستخدم مودمات كوالكوم في هواتف iPhone منذ فترة طويلة جدًا، ولكن يبدو أن شركة آبل قررت إستخدام مودم من شركة Intel في هواتف iPhone 11 Series الجديدة. تم تأكيد ذلك مؤخرًا من قبل موقع PCMag الذي كشف أن جميع هواتف iPhone الثلاثة الجديدة مُزودة بمودمات Intel.

ووفقا لموقع PC Mag، فقد أوضح أن هناك فرق بين عناصر القائمة على الأجهزة المزودة بمودمات Intel والأجهزة المزودة بمودمات كوالكوم، وهذه هي الطريقة التي إكتشفوا بها أن هواتف iPhone 11 Series الجديدة تضم مودمات Intel. ووفقا لموقع PC Mag، فقد صرح بالقول : ” لقد إكتشفنا ذلك لأن قوائم الإختبار على هواتف iPhone المدعومة بمودمات Intel والمدعومة بمودمات كوالكوم تحتوي على عناصر مختلفة، وبقيت عناصر القائمة متسقة عبر الأجيال “. وأضاف : ” وفقا لشركة آبل، يوجد طراز واحد لكل من iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max يُباع في الولايات المتحدة. مع واحد من كل جهاز في متناول اليد، لجأت إلى الإختبار الميداني ووجدت أنها تحتوي على تخطيط Intel “.

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في شهر يوليو الماضي، أعلنت شركة آبل أنها قامت بالإستحواذ على القسم المسؤول عن تطوير المودمات في شركة Intel، لذا ليس من المستغرب أن نرى الشركة تستخدم مودم Intel في هواتف iPhone 11 Series الجديدة. ومن الواضح أن مودم Intel الجديد يوفر سرعة أكبر بنسبة 20% مقارنة مع طرازات العام الماضي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم عرض هواتف iPhone 11 الثلاثة الجديدة للبيع بشكل رسمي إبتداء من يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 20 سبتمبر.