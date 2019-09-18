iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max يقفان وراء 55% من إجمالي الطلبات المسبقة

فاطمة أيت طالب - دبي - عرضت شركة آبل هواتف iPhone 11 الثلاثة الجديدة، بما في ذلك iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max للطلب المسبق منذ الأسبوع الماضي. أما وقد قلنا ذلك، فقد سمعنا مؤخرًا أن الطلبات المسبقة على هذه الهواتف الذكية الثلاثة كان أعلى من المتوقع، والآن لدينا بعض التفاصيل الإضافية حول هذه الهواتف الثلاثة الجديدة.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، فيبدو أن الهاتف iPhone 11 يقف وراء 45 في المئة من الطلبات المسبقة، بينما يقف الهاتفين iPhone 11 و iPhone 11 Pro وراء 55 في المئة من الطلبات المسبقة. ويبدو أن هذا يلمح إلى أن الطلبات المسبقة على هواتف iPhone 11 الجديدة أعلى من تلك التي حصدتها طرازات العام الماضي.

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من المتوقع أن تتغير هذه الأرقام بحلول نهاية العام، فمن المتوقع أن يكون iPhone 11 الذي يبدأ سعره من 699 دولار أمريكي هو iPhone الأكثر شعبية من آبل. وعلى ذكر الأسعار، فسوف يُكلف iPhone 11 Pro إبتداءً من 999 دولار أمريكي، بينما سيُكلف iPhone 11 Pro Max إبتداءً من 1099 دولار أمريكي مع العلم بأنه من المقرر أن يتم إطلاق جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 20 سبتمبر.