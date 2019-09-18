فيديو يستعرض لنا عملية فتح علب iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max

فاطمة أيت طالب - دبي -

سيتم عرض هواتف iPhone 11 الثلاثة الجديدة، ونقصد هنا بطبيعة الحال كل من iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max، للبيع يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 20 سبتمبر.

يمنحنا الفيديو أعلاه من المراجع الشهير Marques Brownlee نظرة على هواتف iPhone الجديدة، حيث يتم عرض عملية فتح علب جميع الهواتف الثلاثة، بما في ذلك الألوان الخضراء الجديدة. وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فسوف يتم في وقت لاحق من هذا الأسبوع إطلاق جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة بأسعار تبدأ من 699 دولار أمريكي للهاتف iPhone 11.

أما بخصوص سعر الهاتف iPhone 11 Pro، فسوف سيبدأ من 999 دولار أمريكي، بينما سيبدأ سعر الهاتف iPhone 11 Pro Max من 1099 دولار أمريكي، وستتوفر جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة بكافة الألوان التي تم الإعلان عنها، بما في ذلك الإصدارات الخضراء الجديدة الموجودة في الفيديو.