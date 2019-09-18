Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 هما أول هاتفين يحصلان على شهادة “Wi-Fi Certified 6”

فاطمة أيت طالب - دبي - يُعتبر Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 أول هاتفين في العالم يحصلان على شهادة “Wi-Fi Certified 6” من منظمة WiFi Alliance. يشير هذا إلى أن هواتف Galaxy Note 10 الجديدة تدعم معيار الواي فاي الجديد تمامًا وستسمح للشبكات بالعمل على النحو الأمثل.

هواتف Galaxy Note 10 ليست وحدها، فهواتف Galaxy S10 Series تتميز أيضًا بدعمها لشبكات WiFi 6. ومع ذلك، يبدو أنها لم تحصل على شهادة “Wi-Fi Certified 6”. يمكنك العثور على القائمة الكاملة للأجهزة هنا. لاحظ أن هواتف iPhone 11 Series الجديدة تمتاز هي الأخرى بدعمها لـ WiFi 6، ولكنها غير مُدرجة في القائمة المُعتمدة حتى الآن.

في حال فاتك ذلك، إعتمدت منظمة WiFi Alliance على نظام تسمية سهل في العام الماضي. WiFi 6 هو الإسم الجديد لمعيار WiFi 802.11ax، في حين يُطلق الإسم WiFi 5 على المعيار WiFi 802.11ac، وما إلى ذلك.

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وبالنسبة إلى ما هو جديد في WiFi 6، فهو يساعد الأجهزة المحمولة على توفير البطارية مع Target-Wakup Time. تُخبر ميزة Target-Wakup Time الهاتف عندما تحتاج إلى الوصول إلى نقل البيانات وتتيح له النوم بقية الوقت. هناك أيضًا تحسينات على MIMO وكفاءة التشفير، مما يسمح بإرسال المزيد من البيانات عبر نفس التردد. المساعدة تأتي من ميزة Target-Wakup Time في هذه الحالة أيضًا من خلال التأكد من إستيقاظ عدد قليل من الأجهزة في نفس الوقت، مما يقلل الإزدحام على الشبكة.

هناك بالفعل العديد من أجهزة الإتصال وأجهزة التوجيه ( الروتورات ) التي تدعم معيار الواي فاي الجديد مثل Huawei 5G CPE Pro و Asus RT-AX88U.