Huawei P30 Pro يضيف إصدار جديد إلى مجموعته

حصدت هواتف هواوي Huawei P30 Pro العديد من الجوائز لأدائها القوي وتصميمها المذهل، وآخر الألوان المنضمة إلى أطياف ألوان سلسلة Huawei P30 الناجحة هو الإصدار المحدود الجديد Huawei P30 Pro باللون الأبيض اللؤلؤي Pearl White، مما يمنح المستخدمين خيارات أكثر روعة للألوان.

واستوحي الهاتف من حركة الغيوم المتدفقة المنعكسة على الأسطح الملحية، فعند النظر إلى الغيوم بحثاً عن الإلهام، يستولي اللون الأبيض اللؤلؤي على الحركة المتدفقة والجوهر الواضح للسحب بينما تطفو على الأسطح المالحة، مما يخلق ظلًا فريدًا من اللون الأبيض الذي يميز الهاتف بين الهواتف الذكية الحديثة الأخرى.

ويعتبر هذا اللون المميز ثمرة لعدة مئات من اختبارات الطلاء وتجربة الألوان، مما يجعل النسخة المحدودة الجديدة تتألق بعناصر الأناقة، مكملة أسلوب المستخدم.

ومع ذلك، فإننا نعلم أن هاتف Huawei P30 Pro هو أكثر من مجرد مظهر رائع، حيث حصد الهاتف جائزة الرابطة الأوروبية لتقييم ومراجعة الأجهزة الإلكترونية (European Hardware Association) وجائزة (MWC Shanghai) لأفضل هاتف ذكي في عام 2019،

وزود أحدث طراز من هواوي بهيكل قوي يعد بأداء مذهل وميزات تركز على المستخدم، وتتضمن خصائصه أول نظام كاميرا رباعي من لايكا في العالم وخاصية تقريب المشاهد حتى 50 مرة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو المذهلة في أي ظرف.

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كما يتضمن هاتف Huawei P30 Pro شاشة واسعة بقياس 6.47 إنشًا، فضلاً عن قارئ مدمج تحت الشاشة لبصمة الإصبع، وتقنية المشاهدة الغامرة (HUAWEI Acoustic Display) التي تساعد في خلق تجربة مشاهدة أفضل، وجرى تحسين تجربة الألعاب بفضل تقنية (GPU Turbo 3.0) لتعزيز الرسوميات.

وإلى جانب إطلاق اللون الجديد، يتوفر الإصدار المحدود Huawei P30 Pro باللون الأبيض اللؤلؤي في علبة هدايا خاصة محدودة الإصدار تضم غلاف أنيق لهاتف Huawei P30 Pro مرصع بكريستالات سواروفسكي (Swarovski)، مما يجعله الهدية المثالية، كما يمكنك شراء الهاتف أو الحافظة بشكل منفصل أيضاً.