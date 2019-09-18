إتش بي تقدم حاسب محمول مع عمر بطارية 24.5 ساعة

أطلقت شركة إتش بي جهاز (HP Elite Dragonfly)، وهو حاسب محمول متميز في إطار مشروع أثينا (Project Athena) من إنتل، والذي يزن أقل من كيلوجرام واحد.

ويتميز الحاسب بعمر بطارية يصل إلى 24.5 ساعة، ودعم لأحدث معايير الشبكة اللاسلكية (Wi-Fi 6)، ولوحة مفاتيح أكثر هدوءًا حتى لا يسمع المشاركون في الاجتماع نقرات المفاتيح أثناء المكالمات الجماعية والاجتماعات.

وتكمن الفكرة خلف الحاسب الدفتري (Elite Dragonfly) من إتش بي أن العمل والحياة قد تلازما معًا، بالإضافة إلى ذلك، فقد صممت الشركة الحاسب المحمول لزيادة مبيعات أجهزة الحاسب، والتي أصبحت مصدر قلق للمحللين.

ومن المرجح أن يكون (HP Elite Dragonfly) بداية لسلسلة من الأجهزة في إطار مشروع أثينا (Project Athena) من إنتل، والذي صمم لجعل عمليات الشحن والإقلاع تجري بسرعة، والتعلم الآلي والتصاميم المتعددة اللمس هي القاعدة.

ويحتوي حاسب إتش بي الجديد على شاشة بدقة FHD بقياس 13.3 إنشًا، وعمر بطارية يصل إلى 24.5 ساعة، مع اتصال (Wi-Fi 6) أو (802.11ax)، وهو مصنع من المغنيسيوم لقوة التحمل، ولديه لوحة مفاتيح هادئة بإضاءة خلفية.

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وتوفر إتش بي أيضًا شاشة UHD مع دعم HDR، وفي حال كانت الخصوصية مهمة، فيمكن اختيار شاشة Sure View من إتش بي التي تحد من زاوية المشاهدة رقميًا لمنع المتلصصين من رؤية ما هو موجود على الشاشة.

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كما أنه يتضمن برنامج الرفاهية الشخصية المسمى (WorkWell) الذي يدرب المستخدمين على أخذ فترات راحة ويقدم نصائح حول كونهم أكثر إنتاجية.

ويُعد هذا الحاسب بمثابة جهاز من فئة إثنان في واحد، لذلك فهو قابل للدوران 360 درجة في حال كنت ترغب في استخدامه كجهاز لوحي أو للكتابة على الشاشة، وهو يدعم القلم الإلكتروني، لكنه يباع بشكل منفصل.

ويحتوي الجهاز على منفذين من طراز (Thunderbolt 3) يمكن لأي منهما شحن الحاسب المحمول، ومنفذ USB 3.1 من الجيل الأول، ومنفذ (HDMI)، ومنفذ لسماعة الرأس، وقفل كينسينغتون (Kensington).

كما هناك كاميرا ويب بدقة 720 بيكسل فوق الشاشة، وهي تدعم ميزة المصادقة (Windows Hello)، مع جهاز استشعار لبصمات الأصابع على مسند اليدين.

ويشتمل (Elite Dragonfly) على معالجات الجيل الثامن من إنتل، وتبدأ المعالجات المتاحة للاختيار من بينها من (Intel Core i3-8145U) إلى (Intel Core i7-8565U)، مع بطاقة رسوميات مدمجة (Intel UHD Graphics 620).

ويمكن تهيئة هذا الجهاز بسعة تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (LPDDR3) مزدوجة القناة، مع تخزين (NVMe SSD) بسعة 2 تيرابايت، ويبدأ سعر (Elite Dragonfly) الجديد من إتش بي من 1549 دولارًا عندما يبدأ الشحن في شهر نوفمبر.