جوجل تبدأ بدورها بعرض منتجاتها الخاضعة للتجديد للبيع بأسعار منخفضة

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت واحدًا من المعجبين بالأجهزة التابعة لشركة جوجل وتتطلع للحصول على خصم على بعض من منتجاتها، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن منتجات جوجل الخاضعة للتجديد أصبحت متاحة الآن للشراء مباشرة من متجر Google Store على شبكة الإنترنت بأسعار أقل مع ضمان لمدة 12 شهرًا. سيتم تقديم هذه المنتجات المُجددة كجزء من برنامج ” Certified Refurbished “، على غرار البرنامج الذي أطلقته شركة آبل قبل بضع سنوات.

تخضع أجهزة جوجل المعاد تجديدها لنفس المعايير العالية والإختبارات الصارمة التي يخضع لها أي جهاز يحمل العلامة التجارية لشركة جوجل. وفي الوقت الراهن، تشمل منتجات جوجل المُجددة التي يتم عرضها للبيع كل من Google PixelBook و Google WiFi، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن هذه الأجهزة الخاضعة للتجديد متاحة بكميات محدودة. للحصول على المزيد من التفاصيل، إنتقل إلى متجر Google Store الرسمي حيث تُدرج جوجل الآن جميع منتجاتها التي تم تجديدها والمتاحة بأسعار منخفضة بالمقارنة مع أسعار الوحدات الجديدة كليًا.

بهذا تكون شركة جوجل قد إنضمت إلى كل من مايكروسوفت وآبل التي تعرض العديد من المنتجات الخاضعة للتجديد الخاصة بها للبيع بأسعار أرخص ومع ضمان محدد في عام واحد. وتجدر الإشارة إلى أن شركة أمازون تقدم أيضًا منتجات خاضعة للتجديد بأسعار أرخص، ولكن مع ضمان أقصر لا يتعدى 90 يومًا.