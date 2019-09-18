الحكومة الأمريكية تقاضي إدوارد سنودن بسبب مذكراته

رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد (إدوارد سنودن) – المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي – اليوم الثلاثاء والتهمة أنه نشر كتابًا دون الحصول على ترخيص من الحكومة الأمريكية.

وقال مساعد المدعي العام (جودي هانت) في بيان: “لقد انتهك إدوارد سنودن التزامًا تعهد به للولايات المتحدة عندما وقع اتفاقات كجزء من وظيفته من قبل وكالة الاستخبارات المركزية CIA وكمتعاقد مع وكالة الأمن القومي NSA”.

ونشرت دار النشر الشهيرة (ماكميلان) Macmillan كتاب سنودن المعنون بـ “السجل الدائم” Permanent Record اليوم الثلاثاء.

وفي بيان، قالت وزارة العدل: إنها تسعى لاسترداد “جميع العائدات التي كسبها سنودن (من الكتاب) بسبب فشله في تقديم كتابه لمراجعة ما قبل النشر، وذلك في انتهاك لالتزاماته التعاقدية والائتمانية المزعومة”. وذكر البيان: “الولايات المتحدة تقاضي الناشر فقط لضمان عدم تحويل أي أموال إلى سنودن مباشرةً أو غير مباشرةً، وذلك في حين تحل المحكمة دعاوى الولايات المتحدة”.

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ورُفعت الدعوى المدنية في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة في المقاطعة الشرقية بولاية فرجينيا. مع الإشارة إلى أن هذه الدعوى منفصلة عن القضية الجنائية التي تتابعها وزارة العدل فيما يتعلق بفضح سنودن لأسرار وكالة الأمن القومي قبل سنوات.

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ومنذ الكشف عن أسرار وكالة الأمني القومي عام 2013، يعيش سنودن في روسيا. أما فيما يتعلق بالكتاب الجديد، فقد ذكرت دار النشر أن الكتاب “يكشف للمرة الأولى عن قصة حياته، بما في ذلك كيف ساعد في بناء هذا النظام وما الذي دفعه لمحاولة القضاء عليه”.

وفي مقابلة مع قناة MSNBC أمس الاثنين، قال سنودن: إن هدفه لم يكن القضاء على وكالة الأمني القومي، بل إصلاحها”.