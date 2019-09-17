تكنولوجيا: أول الصور الرسمية لهاتف OnePlus 7T بتصميم زجاجي وكاميرة ثلاثية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أول الصور الرسمية لهاتف OnePlus 7T عن تصميم يتميز بالجيل الرابع من زجاج matte-frosted، كما يضم الهاتف إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

ينطلق مؤتمر وان بلس القادم في 26 من سبتمبر في الهند للإعلان عن إصدارات الشركة من الهواتف الذكية من OnePlus 7T وOnePlus 7T Pro وأيضاً جهاز OnePlus TV.

وتشير التسريبات التي ظهرت حتى الآن إلى أن وان بلس تقدم كلاً من هاتفي OnePlus 7T وOnePlus 7T Pro بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، وقد أطلقت وان بلس صور رسمية لهاتف OnePlus 7T كشفت عن التصميم الذي تقدمه وان بلس هذا العام في الإصدارات المميزة.

أيضاً تقدم وان بلس هواتف OnePlus 7T بتحسينات في التصميم الزجاجي في الجهة الخلفية الذي يأتي بتصميم ثنائي الألوان، حيث يتميز الجزء العلوي من الجهة الخلفية بلون داكن، بينما يأتي الجزء السفلي من الجهة الخلفية بلون أكثر سطوعاً.

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ومن المقرر أن تدعم الكاميرة الخلفية في هاتف OnePlus 7T بعد بؤري 17مم-26مم-51مم في التصميم الدائري للكاميرة الخلفية، ومن المتوقع أن يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 16 ميجا بيكسل وأخر بدقة 12 ميجا بيكسل، كما تتميز الكاميرة بتصميم أفقي، بينما يأتي فلاش LED في الجزء السفلي من التصميم الدائري.

أيضاً تظهر الصور الرسمية موقع زر التحكم في الصوتيات في الجانب الأيسر، بينما يأتي زر التشغيل وزر التنبيهات في الجانب الأيسر.

ومن المقرر أن يأتي هاتف OnePlus 7T بشاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش، تدعم جودة عرض Quad HD بلس، كما يأتي الهاتف بنتوء علوي في الشاشة، أيضاً تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz في إصدار OnePlus 7 Pro بشكل خاص، ومن المتوقع أن يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 3800 mAh.

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