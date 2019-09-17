شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق النسخة السادسة من "مسابقات الذكاء الاصطناعى والروبوت" بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التربية والتعليم النسخة السادسة من مبادرة سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعى والروبوت لعام 2019-2020 والتى من المتوقع أن يشارك فيها 4000 متسابق من مختلف المراحل التعليمية من طلبة المدرسة الإماراتية والمدارس الخاصة على مستوى الدولة.

وتهدف المبادرة إلى تفعيل مختبرات الروبوت وتعزيز التنافس فى مجال الروبوت والذكاء الاصطناعى ورفع مستوى وحجم المشاركة العالمية فى مجال المهارات المتقدمة والتنافسية الدولية.

وتضم السلسلة حزمة من المسابقات الوطنية والعالمية فى مجالات البرمجة والروبوت والابتكار التقنى، والتى تؤهل الفائزين لتمثيل دولة الإمارات فى عشر مسابقات دولية تعقد على مدار العام فى كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية التشيك وفرنسا وسنغافورة، حيث تنقسم سلسلة المسابقات إلى ثلاثة مجالات رئيسة : مسابقات الروبوت، وهى مجموعة من المسابقات التى تهتم بتنمية مهارات الطلبة فى مجالات التصميم التكنولوجى والهندسة الميكانيكية والالكترونية، ومسابقات المبرمج الصغير، وهى مجموعة من المسابقات التى تركز على إكساب الطلبة مهارات البرمجة وحل المشكلات بما يتناسب مع المراحل الدراسية المختلفة، ومسابقات الإبداع التقنى، وهى مجموعة من المسابقات التى تُزوِّد الطلبة بمهارات التفكير الإبداعى وإكسابهم مهارات التفكير المنطقى وخطوات المنهج العلمى فى الإبداع والابتكار التقنى.

وتبدأ الوزارة فعاليات النسخة السادسة من السلسة بفتح باب التسجيل للمشاركين فى المنافسات ابتداءً من شهر سبتمبر الجارى، والتى تُختتَم بالبطولة الوطنية فى الفترة من 23-25 فبراير 2020 بمركز أبوظبى الوطنى للمعارض. ومن المقرر أن تُنظِّم الوزارة خلال الشهور المقبلة عدداً من اللقاءات التعريفية يتم من خلالها شرح وتوضيح قواعد المسابقات وشروطها والجدول الزمنى والمكانى لكل من التدريب والتصفيات، وذلك تمهيداً للمشاركة فى البطولة الوطنية فى أبوظبى، والتى ستثمر عن تشكيل فرق وطنية تمثل الدولة فى عدد من البطولات الدولية.

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وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسى، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة فى وزارة التربية والتعليم: " أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعى والروبوت والبرمجة من أهم سمات المجتمعات الحديثة، وشهدنا حضورهم وتطبيقاتهم فى العديد من مناحى الحياة اليومية، ونحن فى الوزارة حريصون على تزويد طلبتنا بكافة علوم ومعارف العصر وفتح آفاق التعلم والإبداع أمام عقولهم، وقد سعدنا بمخرجات النسخة الخامسة من المبادرة وبالقدر الكبير من المهارات التقنية التى حازها طلبتنا خلال مشاركتهم بفعالياتها فى العام السابق." وتتألف سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعى والروبوت من 24 مسابقة فرعية.

ويتم تنفيذ لقاءات تعريفة والدورات التدريبية لهذه المسابقات من خلال المراكز التخصصية والبالغ عددها 31 مركزاً، ويتم إعداد الطلبة للمشاركة فى السلسلة خلال أيام السبت والعطلات المدرسية، كما تستقبلهم فى إجازتى الشتاء والربيع خمسة أيام فى الأسبوع. وتُشارك وزارة التربية والتعليم طلبة المدارس والجامعات والعاملين فى الوزارات على مستوى الدولة فى برنامج التطوع التخصصى والذى يهدف إلى تمكينهم على التدريب والتحكيم والتنظيم فى جميع مراحل السلسلة من التصفيات مرورا بالبطولة الوطنية وانتهاء بالمشاركات الدولية.