الجيل الأول من الهاتف Xiaomi BlackShark يبدأ أخيرًا بتلقي تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - أخيرًا وبعد طول إنتظار، بدأت العلامة التجارية الفرعية BlackShark التابعة لشركة Xiaomi أخيرًا بإصدار تحديث Android 9 Pie الرسمي للجيل الأول من الهاتف Xiaomi BlackShark الذي تم إطلاقه في شهر أبريل من العام الماضي مع نظام الأندرويد Oreo.

هذا التحديث الجديد يجلب معه إصدارات جديدة من SharkSpace و GamerStudio، وهذا الأخير يتيح للاعبين تخصيص تفضيلاتهم للأداء والشاشة واللمس والصوت والشبكة. وعلاوة على ذلك، فقد حصل مستخدمو الهاتف Xiaomi BlackShark أيضًا على Screen Screen و FaceUnlock مع التحديث الجديد، ويمكنهم الآن مشاركة شبكة WiFi من خلال ميزة نقطة الإتصال. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر أغسطس، ويقوم بتحسين أداء وإستقرار نظام التشغيل، وأداء الكاميرا، فضلا عن خاصية Keypad في GameDock.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.