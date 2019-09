الجيل المقبل من هاتف سامسونج الصدفي الراقي سيحمل إسم Samsung W20 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة سامسونج تقوم بإطلاق هواتف ذكية صدفية التصميم مزودة بإثنتين من الشاشات الحساسة للمس منذ عدة سنوات، ولكن هذه الهواتف الذكية بالكاد إستطاعت الهروب من الصين. ومع ذلك، هذا لا يمنع الشركة الكورية الجنوبية من إنتاج طراز جديد كل عام، وهذه المرة ستختار الشركة الإسم Samsung W20 5G لهاتفها الصدفي الرائد المقبل، وهو الهاتف الذي سيأتي ليحل محل الهاتف الحالي والذي يحمل إسم Samsung W2019.

ظهر ملصق يكشف عن الإسم الجديد في معرض في الصين. يتم إطلاق سلسلة هواتف Samsung W Series عادة في الخريف مع العلم بأن الهاتف Samsung W2019 الحالي وصل في شهر نوفمبر من العام الماضي مع المعالج Snapdragon 845. على الرغم من أننا لا نعرف مواصفات الهاتف Samsung W20 5G القادم، إلا أننا نتوقع قدومه مع المعالج Snapdragon 855 أو +Snapdragon 855، بينما تشير الشائعات بالفعل إلى أنه سيضم 512GB من الذاكرة الداخلية.

جاء الهاتف Samsung W2019 مع شاشة Super AMOLED بحجم 4.2 إنش وبدقة FullHD في الخارج والداخل. قد يتم الإحتفاظ بنفس هذه الشاشات في الهاتف Samsung W2020 القادم. وعلاوة على ذلك، فقد جاء الهاتف Samsung W2019 كذلك مع المعالج Snapdragon 845، ومع 6GB من الذاكرة العشوائية، وهذا هو نفس معالج ومقدار الذاكرة العشوائية للهاتف Galaxy Note 9. وبالتالي، فمن الأسلم أن نفترض بأن الهاتف Samsung W2020 سيصل مع المعالج Snapdragon 855، ومع 8GB من الذاكرة العشوائية.

الهاتف Samsung W2019 وصل كذلك في العام الماضي مع نفس الكاميرات المستخدمة في الهاتفين Galaxy S9 و Galaxy Note 9، ولذلك يمكننا أن نتوقع قدوم الهاتف Samsung W2020 مع نفس الكاميرات الثلاثة في الخلف التي جاء بها الهاتف Galaxy Note 10. ونظرًا إلى القيود التي سيفرضها التصميم الصدفي للهاتف Samsung W2020، فسوف يكون من المثير للإهتمام أن نرى ما إذا كانت شركة سامسونج قادرة على إستخدام بطارية بسعة أكبر من 3070mAh في الهاتف Samsung W2020 الجديد.

للآسف، هذه هي جل المعلومات التي تم الكشف عنها حتى الآن، وهذا ما يعني بأن المواصفات التقنية الكاملة لا تزال غير متاحة لدينا في الوقت الراهن، ونفس الأمر ينطبق على السعر وموعد الإعلان الرسمي، ولكننا نعدكم بتحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من التفاصيل عن هذا الهاتف.

Samsung's second foldable phone will be the Galaxy W20 5G, a "flip phone."

