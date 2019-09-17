الهاتف Realme X2 سيصل في اليوم 24 سبتمبر مع كاميرا أساسية بدقة 64MP

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت الشركة الصينية الوليدة حديثًا Realme النقاب عن الهاتف Realme XT في الأسبوع الماضي في حدث خاص تم عقده بالهند، والآن أعلنت الشركة أنها ستقوم بالكشف عن الهاتف Realme X2 في اليوم 24 سبتمبر في الصين.

تؤكد الصورة التشويقية التي نشرتها الشركة في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن الهاتف Realme X2 سيتباهى بإمتلاكه لأربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل، ولكن بخلاف ذلك لم تكشف لنا شركة Realme عن أي شيء آخر. ومع ذلك، في حدث الإعلان الرسمي عن الهاتف Realme XT في الأسبوع الماضي بالهند، شوقت Realme لقدوم نسخة مُحسنة من الهاتف Realme XT مع المعالج Snapdragon 730G ومع تقنية الشحن السريع 30W VOOC Flash Charge. وبالتالي، فمن المحتمل أن يكون Realme X2 هو النسخة المُحسنة من الهاتف Realme XT والتي تعمل بالمعالج Snapdragon 730G والتي ستصل أولاً للسوق الصيني قبل أن تصل إلى السوق الهندي في شهر ديسمبر.

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لا يزال أمامنا أسبوع واحد قبل حلول لحظة الإعلان الرسمي، لذا نتوقع أن نسمع المزيد عن الهاتف Realme X2 في الأيام التي تسبق الإعلان الرسمي.