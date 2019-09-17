شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق يلغى اشتراكك تلقائيا من الخدمات بعد فترة السماح المجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تطوير تطبيق جديد يعرف بـ“Free Trial Surfing” فى المملكة المتحدة لإلغاء اشتراكك تلقائيا فى الخدمات المختلفة بعد انتهاء الفترة التجريبية المجانية، حيث يعمل التطبيق عن طريق تعيين رقم بطاقة ظاهرية للمستخدمين واسماً مزيفاً وذلك للاشتراك فى العديد من الخدمات المختلفة.

ونقلاً عن موقع " ميرور" البريطانى، تم تسجيل التطبيق بالفعل لشركة تدعى DoNotPay وهى مملوكة لرجل الأعمال البريطانى " جوشوا برودر"، حيث تعمل الشركة كوسيط بين مزود الخدمة والمستخدم، حيث تقوم بإعادة توجيه رسائل البريد الإلكترونى بحيث يكون عنوان البريد الإلكترونى الخاص بالعميل آمنًا.

وقد تم إطلاق Free Trial Surfing منذ ستة أسابيع فى الولايات المتحدة، حيث حصلت بالفعل على أكثر من 10 آلاف مستخدم، فيما قال برودر لبى بى سى نيوز أن الخدمة توفر للمستخدمين الكثير من الخيارات، لكن بعض المنصات تحاول بالفعل حظر الخدمة من خلال معرفة البطاقات التى تنتمى إلى DoNotPay.

الجدير بالذكر أنه يتوفر الإصدار التجريبى المجانى من التطبيق حاليًا فقط على متجر تطبيقات أبل، كما أن البطاقة الافتراضية لا يمكن استخدامها لدفع أى شكل آخر من أشكال الشراء.