كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Zubits” أربطة مغناطيسية مبتكرة للأحذية بسعر 12 دولارا

متابعة-سنيار: بالعودة إلى Kickstarter للمرة الثالثة، أطلقت Ryan Wiens الجيل الثالث من نظام Zubits وهي أربطة مغناطيسية تتيح لك ربط الأحذية بسهولة دون الحاجة إلى ربط أي عقدة.

توفر الأربطة المغناطيسية Zubits العديد من الميزات، فهي لا تحتاج إلى ربط أو عقد، كما أن الأحذية تُفتح على مصراعيها كما لو لم يكن هناك أربطة على الإطلاق، ويمكن غلق الأربطة بنقرة مغناطيسية بسيطة.

الأربطة المغناطيسية Zubits متوفرة للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 12 دولارًا أو ما يقرب من 10 جنيهات إسترلينية وسيتم تسليمها للداعمين خلال شهر أكتوبر 2019.