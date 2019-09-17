تكنولوجيا: لو شاشته اتكسرت.. هتدفع كام لتصليح موبايلك الأيفون؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن تكلفة تصليح شاشة هواتف أيفون المختلفة بما فى ذلك هواتفها الجديدة الثلاثة أيفون 11 و11 برو و11 برو ماكس، حيث أوضح التقرير تكلفة صيانة الشاشة داخل ضمان أبل والذى يعرف بـ Apple Care+ والذى يبلغ 29 دولارا فقط لكافة الإصدارات، وخارج الضمان والذى يختلف سعره من هاتف إلى آخر.

تكلفة تصليح شاشة هاتفك الأيفون هواتف iPhone XS Maxو iPhone 11 Pro Max تكلفة تصليح شاشة هاتفك الأيفونهواتف iPhone XS Maxو iPhone 11 Pro Max صيانة الشاشة خارج الضمان: حوالى 329 دولارا صيانة الشاشة داخل ضمان Apple Care+: حوالى 29 دولارا هواتف iPhone XS و iPhone X و iPhone 11 Pro هواتف iPhone XS و iPhone X و iPhone 11 Pro صيانة الشاشة خارج الضمان: حوالى 279 دولارا. صيانة الشاشة داخل ضمان Apple Care+: حوالى 29 دولارا. هاتفى iPhone XR و iPhone 11 هاتفى iPhone XR و iPhone 11 صيانة الشاشة خارج الضمان: حوالى 199 دولارا صيانة الشاشة داخل ضمان Apple Care+: حوالى 29 دولارا هواتف iPhone 8 Plus و iPhone 7 Plus هواتف iPhone 8 Plus و iPhone 7 Plus صيانة الشاشة خارج الضمان: 169 دولارا. صيانة الشاشة داخل ضمان Apple Care+: حوالى 29 دولارا هاتفى iPhone 8 و iPhone 7 هاتفى iPhone 8 و iPhone 7 صيانة الشاشة خارج الضمان: حوالى 149 دولارا. صيانة الشاشة داخل ضمان Apple Care+: حوالى 29 دولارا Advertisements هاتف iPhone 6s Plus هاتف iPhone 6s Plus صيانة الشاشة خارج الضمان: بسعر 169 دولارا. صيانة الشاشة داخل ضمان Apple Care+: حوالى 29 دولارا هاتف iPhone 6s هاتف iPhone 6s صيانة الشاشة خارج الضمان: بسعر 149 دولارا. صيانة الشاشة داخل ضمان Apple Care+: حوالى 29 دولارا هاتف iPhone 6 Plus هاتف iPhone 6 Plus صيانة الشاشة خارج الضمان: 149 دولارا صيانة الشاشة داخل ضمان Apple Care+: حوالى 29 دولارا

هاتف iPhone 6 هاتف iPhone 6 صيانة الشاشة خارج الضمان: 129 دولارا. صيانة الشاشة داخل ضمان Apple Care+: حوالى 29 دولارا هواتف iPhone SE و iPhone 5s و iPhone 5c هواتف iPhone SE و iPhone 5s و iPhone 5c صيانة الشاشة خارج الضمان: 129 دولارا. صيانة الشاشة داخل ضمان Apple Care+: حوالى 29 دولارا.

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