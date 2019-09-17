شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق ذكى جديد ينبه الآباء حال تعرض أطفالهم للتشنجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور روبرتو دى أنجيلو، الموظف بشركة مايكروسوفت بالتعاون مع زملائه تطبيق ينبه الآباء عند تعرض أطفالهم من نوبة صرع، وأطلقوا عليه اسم MirrorHR بعد فوزه بالجائزة الكبرى لهذا العام فى مسابقة hackathon السنوية للشركة.

اختبر دى أنجيلو تطبيق MirrorHR على ابنه ماريو البالغ من العمر 8 سنوات، والذى عانى من نوبات تهدد حياته منذ أن كان عمره 3 سنوات، إذ استخدم والدا ماريو النظام، الذى يعد بمثابة تطبيق متصل بجهاز يمكن ارتداؤه يرسل تنبيهات عند اقتراب حدوث نوبة، فلم يعد عليهم مراقبة ابنهم، مما هدأ خوفهم من احتمالية إصابته بنوبة تؤدى إلى الموت المفاجئ.

عمل الفريق البحثى معًا على مدار ثلاثة أشهر تقريبًا لتطوير النظام الذى تم اختباره على ماريو، فإذا كانت النوبة على وشك الحدوث، يمكن للوالدين السيطرة على الوضع فى البداية واتخاذ إجراءات فورية، مثل منع السقوط أو الصدمات الأخرى والتأكد من أن الطفل لا يبتلع القيء.

يتم تخزين البيانات البيومترية وسجلات الفيديو اليومية فى خادم يعمل بنظام Microsoft Azure، ويتم تطبيق تقنيات التعلم الآلى وتصور البيانات على هذه المعلومات لتزويد الوالدين والأطباء بمعلومات سهلة القراءة.