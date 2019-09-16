جوجل تحدد رسميًا موعد الإعلان عن هواتف بكسل 4

أعلنت شركة جوجل اليوم الاثنين رسميًا عن الموعد المقرر للإعلان عن الجيل الجديد من هواتفها الذكي (بكسل) Pixel، والذي سوف يُعقد في 15 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بمدينة نيويورك الأمريكية.

وأرسلت عملاقة التقنية الأمريكية بطاقة الدعوة الخاصة بالحدث الذي سوف يشمل أيضًا الإعلان عن أجهزة أخرى، وقالت الشركة في بطاقة الدعوة: “تعالوا شاهدوا بعض الأشياء الجديدة التي صنعتها جوجل”.

ويُتوقع أن تُعلن جوجل خلال الحدث عن حواسيب جديدة من سلسلة (بكسل بوك) Pixelbook، بالإضافة إلى إصدارات جديدة من مكبرات الصوت الذكية التابعة لها من سلسلة (جوجل هوم) Google Home.

ومن أبرز المنتجات التي سوف تعلن عنها شركة جوجل خلال الحدث هاتفا (بكسل 4)، و(بكسل 4 إكس إل)، وقد تُعلن الشركة عن هاتف (بكسل 4أي)، وفق ما فُهم من الشفرة المصدرية الخاصة بتطبيق الكاميرا التابع للشركة.

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يُشار إلى أن هاتف (بكسل 4) شهد خلال الأشهر الماضية عددًا من التسريبات، التي كشفت عن تصميم مماثل للصورة التي نشرتها جوجل نفسها قبل أشهر. حتى أن الفيديو الترويجي الرسمي لهاتف (بكسل 4) سُرب، وقد احتوى على الألوان والتصميم ذاته لبطاقة الدعوة التي أرسلتها الشركة اليوم.

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وأكد الفيديو – الذي مدته دقيقة واحدة – ما سُرِّب عن الهاتف حتى الآن، بالإضافة ما أكدته جوجل بنفسها في السابق، مثل دعم التحكم بالهاتف عن طريق الإماءات فقط دون الحاجة إلى لمسه، ووضع التصوير الفلكي، وتحسين القدرة على التصوير في الظلام.

كما تضمن الفيديو – الذي أُزيل لاحقًا من موقع يوتيوب لانتهاكه شروط الخدمة الخاصة بالموقع – استعراضًا لقدرات مساعد جوجل الرقمي، خاصةً في البحث في الصور، أما الهاتف، فيؤكد الفيديو أنه سوف يقدم كاميرتين ضمن نظام مربع الشكل.