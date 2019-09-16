السيارة الكهربائية الرياضية Porsche Taycan تظهر في فيديو ترويجي جديد

فاطمة أيت طالب - دبي -

في الأسبوع الماضي، قامت شركة Porsche بإطلاق فيديو ترويجي لسيارتها الكهربائية الجديدة Porsche Taycan، والأن لدينا فيديو ترويجي آخر، ولكن هذا الفيديو الجديد يُعتبر أكثر عمقًا ويعطينا المزيد من التفاصيل حول السيارة. وعلى وجه التحديد، تتيح لنا شركة Porsche في الفيديو الجديد إلقاء نظرة على بعض ميزات السيارة، وكذلك تصميم قمرتها الداخلية، والكيفية التي ستبدو بها السيارة وهي تمشي على الطريق.

تجدر الإشارة إلى أن هناك نسختين من سيارة Porsche Taycan الكهربائية الجديدة، واحدة تحمل إسم Porsche Taycan Turbo و Porsche Taycan Turbo S، وكلتاهما تأتيان مع أداء مثير للإعجاب.

وبالنسبة للنسخة الأولى Porsche Taycan Turbo S، فهي تمتاز بقوة 750 حصان وتستطيع بلوغ سرعة 62 ميل في الساعة في غضون 2.8 ثواني، بينما تمتاز النسخة الثانية Porsche Taycan Turbo بقوة 680 حصان وتستطيع بلوغ سرعة 62 ميل في الساعة في غضون 3.2 ثواني. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فسيارة Porsche Taycan Turbo S تُكلف إبتداءً من 139 آلف جنيه إسترليني، بينما تُكلف Porsche Taycan Turbo إبتداءً من 116 آلف جنيه إسترليني.