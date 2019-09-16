كيف تخرج من الـ Safe Mode على نظام Android

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Safe Mode هو احد الأوضاع الخاصة بتشغيل نظام Android و هو مثله مثل الوضع بنفس الإسم على Windows. خاص بتشغيل الجهاز في بيئة آمنة بدون وجود اي تحكم من التطبيقات على الجهاز. و اذا كان احد التطبيقات يسبب لك مشكلة في الهاتف فإن الوضع الآمن سيجعل جهازك يعمل بدون وجود هذه المشكلة. يلجأ البعض الى الوضع الآمن لحل المشاكل الناتجة عن التطبيقات المختلفة. حيث انه في هذا الوضع يتم ايقاف كل التطبيقات عن العمل ولا يعمل شئ على الجهاز الا تطبيقات النظام الأساسية فحسب. لكن المشكلة الكبرى عندما تدخل للوضع الآمن ولا تستطيع الخروج منه. و هذا ما سنشرحه في هذا الموضوع
الخروج من Safe Mode عن طريق اعادة التشغيل
اسرع طريقة للخروج من الوضع الآمن هي اعادة تشغيل الجهاز. لأن الجهاز لا يدخل الوضع الآمن الا اذا اعطيته امراً بذلك. و اثناء اعادة التشغيل فإنه يعيد تشغيل نفسه على الأوامر الإفتراضية. بالتالي سيعود الجهاز للعمل في الوضع الطبيعي من جديد بعد اعادة التشغيل. و لن تواجه مشكلة في الهاتف مع الوضع الآمن نهائياً. لكن اذا واجهت مشكلة و رأيت هاتفك يدخل الى الوضع الآمن فإن هناك طرق اخرى يمكن اتباعها للتخلص من هذا الأمر. فأكمل القرائة
عن طريق ازرار الهاتف
- قم بإطفاء الهاتف
- قم بالضغط على زر Power حتى يظهر اي logo على الشاشة
- اترك زر الـPower ثم اضغط زر خفض الصوت
- من المفترض ان تظهر لك رسالة Safe Mode is off
المشكلة في تطبيق
اذا لم ينجح معك اي حل و ظهر الوضع الآمن بعد تحميلك لتطبيق ما فغالباً المشكلة سببها هذا التطبيق و يجب التخلص من التطبيق الذي سبب هذه المشكلة. لحسن حظك فإن اثناء وجودك في الوضع الآمن يمكنك التعديل على تطبيقاتك كلها و يمكنك من حذف و تثبيت و مسح بيانات اي تطبيق على هاتفك. فما عليك فعله هو ملاحظة اي التطبيقات قمت بتثبيتها و من وقتها ظهرت هذه المشكلة. و في هذه الحالة يمكنك التخلص من التطبيق المسبب من المشكلة الأساسية
- حدد التطبيق المسبب للمشكلة
- ادخل لتطبيق Settings
- اختر Apps & Notifications
- اختر See all apps
- حدد التطبيق المسبب للمشكلة
- قم بعمل Clear Cache و Clear Data للتطبيق
- اذا لم يتم حل المشكلة قم بإزالة التطبيق
الخروج من Safe Mode بالعودة لضبط المصنع
الحل الأخير يتمثل في وجود مشكلة بنظام هاتفك الخاص. اياً كان سبب ظهور هذه المشكلة فإن الحل الباقي هو اعادة ضبط المصنع. و ذلك للتخلص من مشاكل الجهاز مرة واحدة. حتى لا تتكرر هذه المشكلة. بدون وجود حل آخر الجأ لهذا الحل. قم بحفظ كل بياناتك الخاصة بك و من ثم قم بعمل ضبط مصنع للجهاز. بعد ضبط المصنع سيعمل الجهاز بشكل طبيعي في الوضع الطبيعي للجهاز. و بدون مشكلة مع الوضع الآمن نهائياً.
المصدر الأصلي : عرفني