تكنولوجيا: روبوت ذكى يساعد على إجراء العمليات الجراحية بالبطن في بريطانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد القطاع الطبى البريطانى طفرة جديدة مع بدء استخدام الروبوتات الطبية لمساعدة الجراحين فى إجراء وتنفيذ العمليات الجراحية مثل منظار البطن.
ويتوقع أن تلعب تقنية الذكاء الاصطناعى عبر الروبوتات دورا فى تسهيل مهام الأطباء. فيقدم على سبيل المثال المساعدة لجراحين فى عملية مثل منظار البطن.
ووفقا لموقع "سكاى نيوز"، من خلال أربعة أذرع مرنة تشبه الذراع البشرى، ينفذ الروبوت المهام المطلوبة منه. ويتحكم الجراح فى الروبوت والمهام عبر عصا للتحكم وشاشة ثلاثية الأبعاد.
ومن أجل ذلك، يقوم عدد كبير من المتخصصين والجراحين فى بريطانيا بإجراء تجارب على الروبوتات الطبية الجديدة للتعرف على كيفية استخدامها.
ففى المستقبل القريب، سيتم الاستعانة بها فى عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية وفقا لخطة الحكومة، إذ تخصص هيئة الخدمات الصحية الوطنية فى البلاد نحو 50 مليون جنيه إسترلينى، لتوفير تقنية الروبوتات.
وقد يسهل هذا التطور العلمى الكبير عمل الأطباء، لكنه لا يلغى تخوفات البعض بشأن دقة تقنيات الذكاء الاصطناعى، فى علاج الإنسان، فى وقت تؤكد فيه الشركة المصنعة أن التقنية الجديدة للروبوت الطبى لا تعرض حياة المرضى لأى خطر.
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